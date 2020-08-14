美批利用「孔子學院」大外宣　趙立堅：對中美合作的妖魔化

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國務院在13日宣布，將由中國政府長期資助的計劃的將孔子學院美國中心（Confucius Institute U.S. Center，CIUS）列「外國使團」，引起國際社會關注。對此，中國外交部發言人趙立堅在14日的例行記者會上回應，譴責美國這項作為是針對中美合作項目「正常運作的妖魔化和汙名化」，中方對此表達強烈的不滿並堅決反對。

據悉，孔子學院美國中心隸屬於孔子學院計畫，長期接受中國政府資助，致力於在美國和其他國家宣揚中國文化，有許多學院是設置在大學內部，目前已知共有541所孔子學院散佈在各國，而其中有81所設置於美國。

美國國務卿蓬佩奧13日聲明指出，孔子學院美國中心在美國校園中，推動著協助中國外宣與惡意影響的行動，儼然已經成為中國共產黨的全球影響力和宣傳的一部分，美國此舉希望確保在美國校園中的學生，能夠不受中共及其代理人的干擾而認知中國文化。

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，趙立堅在14日的例行記者會上回應，孔子學院的運作一項都是公開透明，並嚴守著當地的律法、各大學校的規範，為促進中美人文交流作出了積極的貢獻。他強調，「美國部分人士在一段時間以來，出於意識形態的偏見，對於孔子學院在內的中美合作項目進行粗暴干預與阻撓，中國對此完全不能接受。」

趙立堅認為，「我們敦促美方摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美間正常的人文交流，停止損害中美互信與合作」