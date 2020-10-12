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FBI搜索住家...孔子學院「中方代表」突身亡　美大學發聲明回應

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▲▼全球各地都有孔子學院。圖為大陸國家主席習近平參與西印度大學孔子學院的揭牌儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球各地目前都有孔子學院，圖為大陸國家主席習近平參與西印度大學孔子學院的揭牌儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

美國密蘇里州「韋伯斯特大學」孔子學院中方代表劉強（Qiang “David” Liu）6日被聯邦調查局（FBI）搜索住家後，突傳來死訊。據了解，目前確切死因尚未正式出爐。美國務卿蓬佩奧在今年9月1日就曾表示，孔子學院與中國間諜活動有所連結，望年底前退出校園。

綜合外媒報導，劉強生前疑涉入「兒童色情案」，6日被聯邦調查局（FBI）搜查住家，隔天（7日）竟身亡。韋伯斯特大學（Webster University）對此透過聲明表示，他們將進行調查，以確認是否有與此事件相關的學區成員受到傷害的證據，「我們對劉先生逝世的消息感到難過」。報導也指出，劉強從2019年1月開始就一直擔任北京語言大學在該孔子學院的代表。

校方發言人洛克威爾（Rick Rockwell）9日也針對此事回應，他們是在7日從警方那裡得知劉強死亡的訊息。從學校官網介紹可得知，孔子學院由韋伯斯特大學、北京語言大學共同創建。

▲▼孔子。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多批評人士認為，孔子學院是中國當局的宣傳工具。（示意圖／達志影像／美聯社）

事實上，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在今年9月1日就曾表示，孔子學院與中國的間諜活動有所連結，望在年底可以讓這些所謂的「文化教育機構」徹底退出校園，且「中共拒絕用公平、公開、互惠的方式競爭」，印、澳、日、韓各國政府，將達成共識與美國聯手抗中。

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