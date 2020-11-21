快訊／懸賞50萬！騎士中橫跳崖「失蹤15天」　家屬公布資訊求協尋

▲新竹騎士邱聖哲闖入中橫便道後疑似跳崖，失蹤至今已半個月，家屬懸賞50萬元尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

新竹一名37歲的邱姓男子本月6日傍晚騎著機車闖越中橫便道，不但撞傷1名管制人員，還疑似在谷關端隧道口處跳下百米深的邊坡懸崖，就此消失無蹤。警消獲報後前往現場搜救，但邱男迄今失蹤已達15天，搜救行動持續了半個月仍然沒有結果，邱父、邱母天天從新竹往返谷關守候，就盼著好消息出現，但每天的期待卻都落空；如今家屬也決定公布資訊，若有民眾能提供線索找到邱男，將頒發懸賞獎金新台幣50萬元。

據了解，邱男6日上午一早騎車離開新竹住家，傍晚5時許出現在中橫公路便道，但由於該路段仍在管制中，邱男不顧管制人員攔阻強行闖入，還一路往谷關方向騎了22公里，過程中撞傷一名管制人員，最終邱男棄車逃逸，並疑似在谷關端隧道口跳下百米深的邊坡懸崖。

▲搜救行動至今仍無進展，僅尋獲邱男所戴的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

警消獲報後一連搜救多日，聯合民間搜救團體、救難協會等，並出動空拍機、搜救犬找尋邱男，但案發迄今已15日，邱男仍是杳無音訊。邱父、邱母得知愛子失蹤後心急如焚，盼著搜救行動能出現奇蹟，天天從新竹住家往返台中谷關守候，就是希望兒子能夠快點找到。

在搜救行動苦無進展下，邱男家屬也決定公布照片等資訊，並懸賞50萬元，失蹤騎士名為邱聖哲，失蹤地點位於中橫便道1.3K處，倘若能有民眾提供線索並找到邱男，家屬將頒發懸賞獎金，以表謝意。

邱爸爸：0930-408107

邱姊姊：0910-800107

和平警分局谷關派出所：04-25951114

▼家屬開出50萬元賞金，只希望邱男能夠盡快回家。（圖／記者李忠憲翻攝）