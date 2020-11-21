　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

師生畸戀！19歲女大生遭「狂刺48刀」慘死　已婚師辯：我憂鬱症

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

遭老師狂刺致死的大一女學生涵涵。（合成圖／網易新聞、紫牛新聞）

▲遭老師狂刺致死的大一女學生。（合成圖／網易新聞、紫牛新聞）

圖文／CTWANT

大陸一名剛考上大學，人生正要起步的19歲正妹涵涵（化名），去年9月在學校門口遭老師持刀狂刺頸部、胸部和腹部數十刀，最後傷重慘死。他們曾經有一段短暫的畸形師生戀，但老師分手後不停糾纏涵涵，還將她殺死，被依殺人罪逮捕；他上（10）月30日出庭時辨稱自己罹患憂鬱症，想逃脫罪責，但沒有遇到恐龍法官，所以這一招脫罪手法未被採納。

遭老師狂刺致死的大一女學生涵涵。（圖／百度）

▲涵涵與老師交往後才發現他已有家室。（圖／百度）

據《紅星新聞》報導，安徽工程大學教師郭春牛對涵涵一見鍾情，從她一考進大學就對她展開猛烈追求，兩人在去年4月時交往，但5月涵涵就發現他已有家室。涵涵如果和班上的男同學說話，郭春牛就會對她發飆，隨時隨地都要檢查涵涵的手機，掌控慾非常強。

遭老師狂刺致死的大一女學生涵涵。（圖／網易新聞）

▲涵涵想分手，卻遭老師嗆分手就不讓妳畢業。（圖／網易新聞）

涵涵也因此萌生分手之意，郭春牛則威脅她「分手就不讓妳拿到畢業證」、「考試肯定讓妳掛科（不及格）」等語。去年6月29日，涵涵更因為遭郭春牛毆打而報警，表示被郭春掐脖按頭撞牆，導致嚴重受傷；兩人在派出所簽下調解書，當場分手。

兇手郭春牛。（圖／微博）

▲兇手郭春牛。（圖／微博）

分手後郭春牛還是不停騷擾涵涵，還傳訊「妳不跟我好我就去死」；涵涵在家人的安排下飛到澳洲過暑假以躲避郭春牛，回國後還是不斷收到他的自殺威脅，且在學校製造各種不利涵涵的輿論。

涵涵生前在澳洲拍下的照片。（圖／百度）

▲涵涵生前在澳洲拍下的照片。（圖／百度）

去年9月19日，涵涵上完體育課要走出學校，發現郭春牛緊跟不放，便馬上打電話叫計程車；郭春牛見狀追了上去，在馬路中間向涵涵頸部、胸腹部、背臀部、四肢等部位共捅刺48刀。警方接獲民眾報案趕抵現場逮捕郭春牛，但涵涵在送醫後依舊回天乏術。

據《新京報》報導，郭春牛被檢察官以故意殺人罪起公訴，庭審花了3個半小時，郭春牛一直辨稱自己狂刺涵涵48刀、刺到她連內臟都破了，不是故意要殺她，並說早就準備好的刀自是想要用來自殺的，而且一直在想脫罪的方法，甚至用憂鬱症當藉口，法官當場表示不採納，但也沒有當庭宣判，目前尚無法得知最終會有怎樣的判決。

延伸閱讀
威州購物中心傳槍響！　嫌犯闖入「連開12槍」釀8人傷
身家百億富二代爆紅！沉迷賭博「一晚慘輸破億」　消失3年再曝光「出家當和尚」
才幼稚園就霸凌＋說謊！師：已無法無天　原因曝光「超級恐龍媽」撐腰

ET快訊
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
金馬獎／紅毯主持人登場！楊千霈挖空裸背禮服美翻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港爆第四波疫情　 與新加坡「旅遊泡泡」臨時喊卡！

籌錢資助在台港人　香港網路電台主持人「涉國安法」被捕

影／小王被抓姦在床！綠帽夫撂人綁起來「浸豬籠」…人妻哭幫求饒

婚宴前遭渣男狠殺！白皙妹屍體腐爛漂魚塘　閨蜜爆「準婆婆嫌棄她」

師生畸戀！19歲女大生遭「狂刺48刀」慘死　已婚師辯：我憂鬱症

陸商務部：推動2040年建成「亞太自貿區」

香港傳增45例確診「創3月新高」　專家：第四疫情已爆發！

買1注中1.28億頭獎！80歲阿嬤超淡定：很高興來得及「享受人生」

上海浦東醫院緊急「封院」　護理師確診「4105人被隔離！」

上海爆本土疫情！2夫妻「自行就醫」確診　當局連夜排查8120人

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

香港爆第四波疫情　 與新加坡「旅遊泡泡」臨時喊卡！

籌錢資助在台港人　香港網路電台主持人「涉國安法」被捕

影／小王被抓姦在床！綠帽夫撂人綁起來「浸豬籠」…人妻哭幫求饒

婚宴前遭渣男狠殺！白皙妹屍體腐爛漂魚塘　閨蜜爆「準婆婆嫌棄她」

師生畸戀！19歲女大生遭「狂刺48刀」慘死　已婚師辯：我憂鬱症

陸商務部：推動2040年建成「亞太自貿區」

香港傳增45例確診「創3月新高」　專家：第四疫情已爆發！

買1注中1.28億頭獎！80歲阿嬤超淡定：很高興來得及「享受人生」

上海浦東醫院緊急「封院」　護理師確診「4105人被隔離！」

上海爆本土疫情！2夫妻「自行就醫」確診　當局連夜排查8120人

金馬・紅毯／郭書瑤左右半球胸線全露　秀美腿被指「很壯」

金馬獎／陳雪甄「深V開到腰」雙球狂搖！　一秒突變…當場翻白眼中邪

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

金馬獎／謝盈萱破尺度「深V開到肚臍」　性感黑禮服現身紅毯！

金馬獎／紅毯最萌！《親愛的房客》莫子儀「手放口袋」帶白潤音現身

獅子會「獅吼舞運」嘉年華...桃園巨蛋登場　魏淑蓮：不用吃素！

金馬獎／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆！

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

大陸熱門新聞

18歲妹跳河亡　淚留遺書：我沒早戀

送葬隊伍遭貨車逆向衝撞...釀9死4傷「棺材全毀」

名媛當搬磚妹　傲慢秀存款被罵爆

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

護理師確診　上海浦東醫院「封院」

正妹神COS《鬼滅》禰豆子　掀網暴動肉搜：差點有想法

27歲孕婦遭丈夫捅殺焚屍！忠犬救主人一起葬身火海

鍾南山坦誠　武漢疫情重症死亡率40％

婚宴前遭渣男狠殺！閨蜜爆「準婆婆一直嫌她」

勞斯萊斯被噴漆「❤」表白！車主一看肇事者照片笑了

女大生遭狂刺48刀慘死　已婚師：我憂鬱症

台灣缺席RCEP　陸學者推給太陽花

上海爆本土疫情　2夫妻自行就醫確診

鋼琴系女大生被逼認乾爹！留千字文上吊亡

更多熱門

相關新聞

百億富二代爆紅染賭...消失3年變和尚

百億富二代爆紅染賭...消失3年變和尚

曾演出《笑傲江湖》的男星何寶生是身家超過百億的富二代，90年代時他的星途前景一片看好，未料卻在爆紅後沉迷賭博，外傳一夜就輸了上億台幣；之後他信奉佛教，出家為僧，3年後因抓小偷而曝光，震驚粉絲。

Sony PS5網路黃牛價逼近5萬元

Sony PS5網路黃牛價逼近5萬元

女星「被後製脫光」拐拍三級片　遭斷言「孤獨命」年過半百追真愛

女星「被後製脫光」拐拍三級片　遭斷言「孤獨命」年過半百追真愛

3嫩妹1天戰20客」虛脫　全裸癱床：腿軟了

3嫩妹1天戰20客」虛脫　全裸癱床：腿軟了

蔡閨曝瞳孔都是洞！徒手撕眼角膜自療

蔡閨曝瞳孔都是洞！徒手撕眼角膜自療

關鍵字：

安徽工程大學周刊王

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面