師生畸戀！19歲女大生遭「狂刺48刀」慘死　已婚師辯：我憂鬱症

▲遭老師狂刺致死的大一女學生。（合成圖／網易新聞、紫牛新聞）

圖文／CTWANT

大陸一名剛考上大學，人生正要起步的19歲正妹涵涵（化名），去年9月在學校門口遭老師持刀狂刺頸部、胸部和腹部數十刀，最後傷重慘死。他們曾經有一段短暫的畸形師生戀，但老師分手後不停糾纏涵涵，還將她殺死，被依殺人罪逮捕；他上（10）月30日出庭時辨稱自己罹患憂鬱症，想逃脫罪責，但沒有遇到恐龍法官，所以這一招脫罪手法未被採納。

▲涵涵與老師交往後才發現他已有家室。（圖／百度）

據《紅星新聞》報導，安徽工程大學教師郭春牛對涵涵一見鍾情，從她一考進大學就對她展開猛烈追求，兩人在去年4月時交往，但5月涵涵就發現他已有家室。涵涵如果和班上的男同學說話，郭春牛就會對她發飆，隨時隨地都要檢查涵涵的手機，掌控慾非常強。

▲涵涵想分手，卻遭老師嗆分手就不讓妳畢業。（圖／網易新聞）

涵涵也因此萌生分手之意，郭春牛則威脅她「分手就不讓妳拿到畢業證」、「考試肯定讓妳掛科（不及格）」等語。去年6月29日，涵涵更因為遭郭春牛毆打而報警，表示被郭春掐脖按頭撞牆，導致嚴重受傷；兩人在派出所簽下調解書，當場分手。

▲兇手郭春牛。（圖／微博）

分手後郭春牛還是不停騷擾涵涵，還傳訊「妳不跟我好我就去死」；涵涵在家人的安排下飛到澳洲過暑假以躲避郭春牛，回國後還是不斷收到他的自殺威脅，且在學校製造各種不利涵涵的輿論。

▲涵涵生前在澳洲拍下的照片。（圖／百度）

去年9月19日，涵涵上完體育課要走出學校，發現郭春牛緊跟不放，便馬上打電話叫計程車；郭春牛見狀追了上去，在馬路中間向涵涵頸部、胸腹部、背臀部、四肢等部位共捅刺48刀。警方接獲民眾報案趕抵現場逮捕郭春牛，但涵涵在送醫後依舊回天乏術。

據《新京報》報導，郭春牛被檢察官以故意殺人罪起公訴，庭審花了3個半小時，郭春牛一直辨稱自己狂刺涵涵48刀、刺到她連內臟都破了，不是故意要殺她，並說早就準備好的刀自是想要用來自殺的，而且一直在想脫罪的方法，甚至用憂鬱症當藉口，法官當場表示不採納，但也沒有當庭宣判，目前尚無法得知最終會有怎樣的判決。

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