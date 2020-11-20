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「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

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美國海軍艦載機EA-18G，又稱咆哮者電子作戰機（growler），可以攜帶多種電子攻擊任務載荷，可以干擾、壓制敵方防空雷達。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍EA-18G咆哮者電子作戰機（growler）被稱為是「踹門型戰機」。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美軍鮮少部署在駐外基地的「EA-18G咆哮者」電戰機，日前捕捉到進駐在日本三澤空軍基地，政論名嘴李正皓不但用「踹門型戰機」來形容EA-18G咆哮者的戰力，甚至連美軍隱形戰機F-22都有被EA-18G擊落的紀錄。

李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，EA-18G咆哮者11月2日從日本三澤空軍基地起飛，這也是美軍第一次在日本部署EA-18G，如果連日本都有EA-18G，那在亞洲電子戰就沒有任何敵手。

李正皓表示，EA-18G被稱為是「踹門型」的戰機，2011年北約制裁利比亞，當時負責踹門的就是EA-18G，當時利比亞號稱擁有北非最先進防空系統，EA-18G去過之後，所有防空系統全部失靈，後面北約的所有戰機如入無人之境。

▲▼EA-18G咆哮者的機身上，塗有擊落F-22的標記。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲EA-18G咆哮者的機身上，塗有擊落F-22的標記。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓說，如果EA-18G咆哮者只是對付死的防空系統還不打緊，甚至有一架EA-18G依照空軍慣例，在機身上塗上F-22形狀的徽章，代表曾經擊落過F-22，後來有媒體訪問這架戰機的駕駛員，原來是在一次模擬對抗練習，EA-18G完全讓F-22致盲，毫無用武之地。

▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲F-35A搭配EA-18G咆哮者的組合，根本沒有人打得過這樣的配置。（圖／路透社）

李正皓分析，日本已經在西南地區部署了電子作戰大隊，再配上美軍的EA-18G，整個亞洲「沒有人可以打得過EA-18G」，而且EA-18G還開始進行無人機試驗，如果日本的F-35A隱形戰機再搭配2架美軍的EA-18G，「你還有哪個地方進不了？」沒有人可以打贏這樣的配置。

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