英國防預算狂增165億！拒補助學餐+對外援助遭批　強生：軍事優先

▲英國首相強生宣布，國防預算將增加165億英鎊。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

疫情衝擊英國財務，內閣最近才剛拒絕了在假期期間補助學餐以及對外援助的預算計畫，英國首相強生（Boris Johnson）日前卻同意，在4年內大幅增加國防支出，並將預算增加至165億英鎊（約新台幣6250億元）。

據英國《衛報》報導，英國皇家聯合軍種研究所（Royal United Services Institute）的查默斯（Malcolm Chalmers）表示，這是自柴契爾夫人（Margaret Thatcher）擔任英國首相以來國防預算實際增幅最大的一次，實際增幅在10%到15%間。

Why is being Europe's 'greatest naval power' remotely relevant in today's cyber-centric, multi-lateral world? https://t.co/Zclmjr8Y3H — Charlie Pownall 查理保诺 (@cpownall) November 19, 2020

據悉，這筆預算的其中一部分將用於組建一支由駭客組成的全國網路部隊和一個新的太空司令部。該司令部旨在保護軌道衛星，並發射屬於自己的火箭。

此前數週，內閣才剛拒絕在休假期間，增加支出以繼續補助學校免費餐點的提議，海外的援助預算也將被削減數十億，但強生現在卻大幅增加國防預算，引發了保守黨高層的批評。

▲強生認為，即使疫情衝擊經濟，國防也必須放在首位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

強生對此回應道，「國防必須放在首位」，他也渴望向美國的新當選總統拜登展示，英國在退歐後仍有心擁有強大的軍事實力。在2025年3月，英國的國防開支總計將增加215億英鎊（約新台幣8140億元）。國防部消息人士稱，這意味著英國仍是歐洲最大的國防開支國。

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