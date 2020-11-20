試射射歪糗炸農田！韓花9年研發「反坦克導彈」外賓前丟盡顏面

記者王佩翊／編譯

南韓陸軍19日在京畿道楊平郡舉行國產單兵中程反坦克導彈「晛弓」的示範射擊，沒想到在射擊時，該導彈竟偏離原目標1.5公里遠，掉落在農田內爆炸。據悉，當時特地赴韓參加南韓防衛產業展的外賓正好都在場，並目睹了這一切，簡直是丟臉丟到家。所幸爆炸當時並未造成人員傷亡，目前詳細事故原因仍待調查。

根據《朝鮮日報》報導，南韓國防科學研究所（ADD）自2007年起花費了整整9年才成功研發這款單兵反坦克導彈「晛弓」。ADD評價，「晛弓擁有卓越的目標定位、追蹤性能以及穿透性能，同時還適用於利用小型、輕量化技術的高性能導彈，不僅如此，在價格上也十分具有競爭力。」

▲南韓研發的中程導彈出大包，在外賓面前丟盡顏面。（示意圖／達志影像／美聯社）

沒想到讓南韓陸軍如此引以為傲的「晛弓」，卻在重要日子出了大包。軍方表示，京畿道楊平綜合訓練場的所屬部隊11月19日正好舉行訓練展演，怎知上午10時10分左右，陸軍在眾多外賓面前發射的「晛弓」卻突然偏離目標1.5公里，直接墜落在農田裡爆炸。所幸爆炸場地附近沒有居民，因此沒有出現人員傷亡。不過據了解，該地點的100公尺內有民宅。

事實上，當時有許多為了參加南韓防衛產業展「DX KOREA 2020」的外賓也在場，可以說是丟臉丟到國外去。陸軍事後表示，可能是因為突然下起暴雨，才會影響射擊結果。另外軍方也隨即派出爆炸物處理小組，出動到現場收集導彈碎片，未來也會繼續調查事故原因。

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