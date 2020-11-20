米奇「黏鼠板上掙扎」好痛苦！　環保局曝2招：迅速死亡更人道

▲老鼠。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

家中難免會出現老鼠，每次牠一來訪，垃圾袋、電線等物總難以倖免，相當惹人厭。一名網友表示，他家是做吃的，所以倉庫內時常會有老鼠，雖然平時都會使用黏鼠板，但他只要看到老鼠掙扎的模樣，也不知該如何是好，「黏鼠板黏到老鼠怎麼處理比較好？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「黏鼠板黏到老鼠怎麼處理比較好」為題丟出討論，因為他家是做吃的，所以倉庫內難免會有老鼠出沒，為了成功抓住，他便在各處放置黏鼠板；黏鼠板雖然可以有效抓到老鼠，但卻不會讓其立刻死去，多會先在上頭掙扎好一陣子，因此原PO通常都會用塑膠袋包起來後，往老鼠頭部用力踩下去，或是直接拿扳手砸。

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原PO起初認為，老鼠不斷掙扎無非是種折磨，倒不如早死早超生；不過原PO父母得知後，卻覺得這樣實在太殘忍，直接丟垃圾車即可，因此原PO就求助，「請問有沒有更好的處理方式啊？」

▲原PO想尋求更好的滅鼠方式。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我都用塑膠袋包起來，晚上丟垃圾車」、「我上次黏到8隻小老鼠，是直接大垃圾袋打包丟垃圾車」、「拿另一片（黏鼠板）壓上去，塑膠袋包起來丟垃圾車，我丟5隻了」、「丟垃圾車吧，不要想太多」、「板手直接敲腦袋，讓牠痛快一點吧」、「其實打死是比較人道」、「用老鼠板真的讓老鼠很痛苦」。

據「台北市政府環境保護局」網站指出，以黏鼠板抓到老鼠後，可以先用桶子裝水並加入清潔劑至起泡程度，將黏鼠板浸入，使鼠隻迅速死亡，減少其痛苦；另外也可使用雙層塑膠袋密封，讓老鼠窒息，接著將鼠屍交由清潔隊處理。由於鼠類存在著傳播疾病的隱憂，因此民眾可以選擇上述兩種比較合乎人道的方式滅鼠。