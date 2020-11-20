無國界記者組織認同NCC否決中天換照　維基百科遭「大量編輯」

▲NCC記者會說明中天撤照案，主委陳耀祥親自說明。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國家通訊委員會（NCC）全體委員日前全票否決中天換照，而長期關注新聞自由的無國界記者組織（RSF）則表示，該決議並未涉及侵害新聞自由。但是，這也掀起特定陣營的不滿，更有網友惡意「大量編輯」其維基百科，把本次事件定義為「爭議」。

針對NCC否決中天換照事件，無國界記者組織聲明。他們強調，新聞自由並不是毫無管制，係指公眾有接受正確資訊的權利，而非媒體擁有者散播符合己利內容的權利；其次，他們認為NCC有其正當性，並未涉及侵害新聞自由。

不過，此聲明一出，掀起特定陣營的不滿，國民黨文傳會副主委黃子哲就表示，無國界記者組織作為一個致力保護記者免受於迫害並推進新聞自由的國際非政府組織，非但沒有對中天新聞台撤照一事聲援，還提出一些似是而非的論點幫NCC背書，「RFS昨是今非的態度相當諷刺，也令人費解與遺憾。」

在此同時，有網友發現，在確定中天不予換照之後2天內，無國界記者的維基百科內容，已經被大量編輯過，過去引起的爭議事件有部分被移除外，新增了東南衛視，以及NCC不予中天換照的事件，並將其定義為「爭議」。

▲▼無國界記者組織的維基百科被大量編輯過。（點圖可放大／林雨蒼臉書）

▲▼無國界記者組織的維基百科被大量編輯過。（點圖可放大／林雨蒼臉書）