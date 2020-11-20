門口拉客「全都800元」！他一聽直接包下3票　結局秒讓老鴇傻眼

▲阿桃被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名女子「阿桃」（化名）媒介多名女子，以每次700元或800元之價格，與不特定男客從事全套性交易，自己則從中收取傭金獲利。對此，桃園地院審理後，依犯圖利媒介性交罪，判處她4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿桃基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意，讓多名女子與不特定男客從事性交易，而詭異的攬客方式引起警方懷疑，遂喬裝成男客到該處假意性交易。對此，阿桃以為有生意上門，因此就熱情地朝對方打招呼，「這邊有小姐剛到，要不要？」

阿桃表示，「800元而已，這麼多個都是800元，啊有一個是700元，一次20分鐘，3票的話就是一小時，啊一個小時的話就要2400元」而當警方假意殺價時，阿桃也立即回應，「少拿你100元啦」。不過，在被警方逮捕後，阿桃則立即辯稱，自己不是現場負責人，只是幫忙講解消費方式，互相幫忙，但自己沒有獲利。

不過，法官勘驗阿桃與警方的對話後認為，其對於收費方式相當熟悉，且她說話的方式也並非單純介紹，而是具有一定的決定權，因此認為其犯行足堪認定。對此，法官認為，阿桃的行徑已經危害社會善良風俗、風氣，審酌其家庭經濟狀況、智識程度之後，依犯圖利媒介性交罪，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。