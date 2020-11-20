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親子

女兒拒乾姊接放學　她：自保教育會在危機時顯現成果

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「即便是最親的人，若是要傷害妳，也要頑強抵抗！」我常提醒女兒自保的重要，但並不能確定她吸收了多少，或是懂不懂臨機應變，直到與我們相處彷彿家人的好朋友，代我去接孩子放學，才發現孩子真的會把父母的叮嚀，印在危機處理的能力裡！

好友安佐拉是我的前同事，她第一次見到DAHLIA時，DA還未滿1歲，當時公司有家庭日，每次我帶女兒去上班，安佐拉就全權負責照顧小DA，離開公司後，因為我們住得近，所以反而更常見面，安佐拉就跟DAHLIA建立起十分穩固的忘年友誼，DA甚至到處宣稱：「安佐拉是我的親姊姊！」

她們親密到什麼程度呢？我是一個人獨力扶養DAHLIA，沒有家人等其他奧援，雖然累，但仍堅持每天一定要接她回租屋處，不曾想過把她送到全日托，請人幫忙照顧，去年我得到大葉型肺炎，病得奄奄一息，實在沒辦法了，DAHLIA是拿著浪跡天涯小包包，分別去保母家跟安佐拉家借住的。

安佐拉家有5個女生，傳回來的影片中，只見DAHLIA邊看電視、邊慵懶地獨享一大盤水果，外加姊姊們輪流陪玩，串珠、畫畫…似乎非常享受，也難怪她常喊著，想再去安佐拉家住（笑）而安佐拉剛於10月登記結婚，DA更是萬般不捨地說：「妳要幸福喔，不要忘記我喔！如果妳被欺負，記得來我家住喔！」

前天，我因為下工晚了，整個人很緊張地，從工作地點直奔學校，在途中，碰到本來就要跟我拿東西的安佐拉，安佐拉跟她的老公騎車，我情急之下，就叫她們先去大門，幫我堵小DA，避免遲到太久，小孩自己跑出校門，風險大。

我一邊走、一邊腦內小劇場，DAHLIA跟她這麼熟，會不會直接答應離開校園呢？吼，這樣好像有點恐怖耶！

安佐拉比我早到2分鐘，一看到我就講：「DAHLIA說她要再跟同學聊天一下！」此時我們一起把DAHLIA領出來，等安佐拉離開後，DAHLIA才跟我說：「媽媽，妳沒有說，我就不敢跟安佐拉走！剛剛我沒直接拒絕，是怕她會傷心。」我震驚了，原來在這樣堅固的情誼之下，DAHLIA還是沒忘記媽媽耳提面命的話：凡事要小心謹慎。

我自小受到原生家庭暴力影響，知道情緒有問題、又沒有病識感的人，在發作前後可以判若兩人，好的時候是模範爸爸，脾氣一來，把女兒當滅門仇人，狂毆到鼻樑歪掉、爆血也不停，而我生下DAHLIA後，雖然發誓不走父親老路，但經歷過的人就知道，發誓有什麼用呢？在盛怒之下，什麼事情都可能發生！

所以，當我還不確定，自己是否會繼承父親的瘋狂時，就不斷提醒小小的DAHLIA：「即便是最親的人，若是要傷害妳，也要頑強抵抗！」

後來，DA在3歲多時，回問我：「如果媽媽，是妳要傷害我呢？」我說：「妳記住，就算是我，妳也要保護好自己，全力逃脫或是反擊！」雖然她給我一個很溫馨的回應：「媽媽，我允許妳可以傷害我，因為妳是我最愛的媽媽。」但我感動沒幾秒，繼續提醒她自保的重要。

這個社會早已不是溫良恭儉讓的時代，我們待人良善，他人看我未必如此，甚至有些人，正是利用外界的善良及惻隱之心，來達到滿足私慾或某種目的。我告訴孩子，壞人不見得長得壞，我們認識的好人，或許在某些人的眼裡是大壞蛋，所以凡事要多長點防備，就算是幫助別人，也要先保護好自己再行動！

我們都知道：「教養無法速成，教養必須反覆提醒，並持續替孩子提供示範與機會教育！」

DAHLIA熱情、活潑、愛冒險，這些年來，我一直不確定她有沒有聽進去，直到上小學後，這兩個月發生好多事情，才讓我驚覺孩子長大了！雖然她在我面前，還是這麼任性，但當她沒有我的時候，媽媽的教誨，將從她的骨子裡萌發出來。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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