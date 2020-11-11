　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

耶誕城／女兒控必看！迪士尼公主的對應打卡點大公開

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

趁著人潮還沒湧進，我跟DAHLIA又去新北耶誕城拍照，途中有位爸爸，拗不過女兒的請求，上前來問我們：「請問艾莎的在哪裡？」可殘念的是，冰雪奇緣所有角色，都不包含在「迪士尼公主這個品牌」，但我仍能替艾莎找到夢幻如冰宮的打卡點，一起來看看這次眾公主們的必拍場景吧！

長髮公主樂佩

【夢幻莊園】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

位於板橋區文化路上的站前廣場，現在有座綠意盎然、披滿植被的城堡！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

在迪士尼動畫《魔法奇緣》中，樂佩的城堡是坐落於森林中的高塔，高塔上有鮮花與藤蔓纏繞，相較於其他公主的代表建築，樂佩的城堡外觀擁有最多花草，所以我的首選，就是夢幻莊園！

【迪士尼公主童話森林】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

因應動線，扮演樂佩的小女孩，可以到旁邊的萬坪公園走走，裡面有快閃店外牆跟樂佩的燈箱喔～

【新北市政府廣場】

再來就是過馬路到新北市政府的廣場啦～有大型的樂佩旗幟掛在這裡！

【旋轉木馬】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

樂佩男主角費林有匹白馬，所以配上旋轉木馬也無違和啊～

灰姑娘仙度瑞拉

【迪士尼公主童話森林】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

仙度瑞拉沒有燈箱，她的最大造景，就是萬坪公園這座門！這座門的設計，其實大有問題，除非自帶廣角，否則它的正前方緊鄰路樹，很難拍到正面全景，加上樹葉茂密，自然光完全不夠，建議大家穿過門，利用橋上走道來拍攝背面，效果會好很多喔！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

同樣在迪士尼公主童話森林，快閃店外牆也有仙度瑞拉的身影。

【新北市政府廣場】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

跟樂佩一樣，仙度瑞拉的旗幟也掛在另一頭！

【公主徹夜未眠】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這幾根羅馬柱上都是公主們的故事剪影，快找仙度瑞拉來拍攝吧～

【新北市政府一樓大廳】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

往新北市政府大樓走，一樓有座藍色聖誕樹林，很有仙度瑞拉的風格喔！

白雪公主

【迪士尼公主童話森林】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

身為迪士尼最經典的公主，白雪這次大都在萬坪公園出現，包括立體燈箱造景跟快閃店外牆。

【仙度瑞拉城堡大門】

雖然是灰姑娘的打卡點，但白雪出現在迪士尼城堡，可一點都不違和！

【小木偶皮諾丘的家】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

白雪其實很百搭，新北市政府的廣場除了掛有大旗外，聖誕樹跟小木偶的家也可以一同拍攝，畢竟白雪是開疆闢土的老公主，代言過的東西太多啦！

阿拉丁茉莉公主

【迪士尼公主童話森林】

這幾年因為電影版跟行銷方向，迪士尼真的大推茉莉啊～萬坪公園有茉莉燈箱跟快閃店外牆喔！

【公主徹夜未眠】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

新北市政府廣場，有些茉莉旗幟可以拍攝，這些土耳其藍綠色的羅馬柱，也很適合做為茉莉的拍照背景。

美女與野獸貝兒

【迪士尼公主童話森林】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

當然是貝兒的燈箱跟快閃店外牆啦！

【新北市政府廣場】

不得不說，貝兒這次適合的景點比較少，大家可以帶孩子來廣場拍拍旗幟跟基本場景。

小美人魚愛麗兒

【迪士尼公主童話森林】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我最愛的愛麗兒來啦！愛麗兒除了燈箱、快閃店外牆，這次還有巨型扭蛋機呢！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【公主徹夜未眠】

走到新北市政府廣場，來柱子前面跟童話剪影拍照吧。

愛麗絲夢遊仙境

這次獨厚愛麗絲啦～居然出妙妙貓巨大實景！

【夢境漫遊】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

愛麗絲夢遊仙境中的大型妙妙貓，竟然坐落在板橋中山路、新府路口的角落，超大隻、超可愛，白天牠閉著眼睛，晚上則是有燈光秀喔。

【夢幻音樂盒】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

來到市政府前面的市民廣場，我的老天，今年大竹筍被包裝成耶誕禮物，上面有小火車做360度繞圈，營造出一種音樂盒的夢幻感，小火車上面有愛麗絲、妙妙貓、小飛俠、小飛象。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【童話夢幻燈區】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

沿著新北市府，週邊的聯結道路跟天橋都是光廊，今年比較酷的是有小仙子（又名奇幻仙子、小叮噹）、愛麗絲的剪影燈飾。

冰雪奇緣艾莎

【新北市政府一樓大廳】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這次迪士尼沒有出冰雪奇緣的相關場景，但主辦方在新北市政府大樓的一樓大廳，還是佈置起藍色聖誕樹林，除了灰姑娘以外，這也是艾莎的天下啊～

以上就是這次新北歡樂耶誕城的迪士尼場景建議，提醒您，最近天氣多變化，除了要戴口罩跟雨傘以外，也給孩子帶件外套或披風吧～不然板橋冷起來，可是超越淡水的程度呢！

延伸閱讀：
《新北耶誕城實地搶先看／迪士尼公主豪華助陣，童話氣息最濃的一次！》

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／台大男學生宿舍上吊　消防破門「已明顯死亡」
今晚結束要熄燈了！「40年夜市」將走入歷史...網嘆：小時候
快訊／士林嚴重車禍！機車撞休旅車「坐墊噴飛」　騎士當場沒心跳
這島只有0.68平方公里　僅3解放軍駐守...畫面曝光
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

超靈驗～醫院隱藏版守護神，台大醫公醫婆在哪裡？

新北耶誕城實地搶先看～迪士尼公主浪漫助陣！

吃手、咬指甲是高危險群？　談談蟯蟲檢查的兩三事！

機會教育／借來的物品遺失　不該只是買個新的來了事！

生死都是自然循環！　與孩子談死亡，要掌握5重點

解決慣性遲到5招　讓每天遲到的孩子開始早起！

不愛幼兒園書包印字！用這招有效快速去除～

拒奉茶洗腳儀式／別讓合群，流失孩子獨立思考的養分

耶誕城／女兒控必看！迪士尼公主的對應打卡點大公開

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

不滿被當空氣！議員怒摔名牌　「趕自己出場」留縣長原地苦笑

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

耶誕城／女兒控必看！迪士尼公主的對應打卡點大公開

快訊／台大男學生宿舍上吊　消防破門「已明顯死亡」

苗縣唯一！大千醫院外科主任馮啟彥　獲頒台灣醫療貢獻獎

中職／細心觀察每個選手　餅總：榮耀化成明年動力

小模IG秀虐鼠影片！抓後頸狂甩 「5秒轉10圈」　她緊急出面解釋

夾菜掉滿桌！醫曝4種「手抖」警訊…嚴重恐是腦袋出問題

中信盃黑豹旗／南二中唱中職應援曲　本壘攻防電視輔助判決拐氣

苗栗百公斤男突心肌梗塞　緊急電急8次成功救命

肚子痛小事？熟女腹痛2個月體重掉….就醫才知罹膽管癌

崑大周煥銘教授學術創新、產業應用有貢獻　獲頒成大機械系傑出系友

精油美容的3大正確使用法　超簡單「面紙妙招」讓你睡得更好

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

親子熱門新聞

大公開！耶誕城迪士尼公主打卡點

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

手機照片不見？用這招即刻救援！

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

＂坐月子＂不能哭小心傷眼又傷身

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

沒生病卻拉肚子　原來和奶粉沖泡有關

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

更多熱門

相關新聞

直擊新北歡樂耶誕城主燈試燈

直擊新北歡樂耶誕城主燈試燈

一年一度的新北歡樂耶誕城於今（11日）晚進行主燈試燈，記者於現場直擊，新北市政府此次試燈僅作亮燈、市府大樓外牆光雕投影測試，但全新音樂盒造型主燈，還有可愛小火車繞行，仍舊吸引許多民眾特地前來搶拍。

新北歡樂耶誕城主燈試燈18:00登場

新北歡樂耶誕城主燈試燈18:00登場

11/13扮公主1元入住趣淘漫旅

11/13扮公主1元入住趣淘漫旅

新北耶誕城特輯！板南線住宿全攻略

新北耶誕城特輯！板南線住宿全攻略

迪士尼手遊可愛貼圖解任務免費拿

迪士尼手遊可愛貼圖解任務免費拿

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教新北耶誕城新北歡樂耶誕城迪士尼公主迪士尼

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

上排牙掉光！瘦弱東北虎敲門求救

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面