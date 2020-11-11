耶誕城／女兒控必看！迪士尼公主的對應打卡點大公開

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

趁著人潮還沒湧進，我跟DAHLIA又去新北耶誕城拍照，途中有位爸爸，拗不過女兒的請求，上前來問我們：「請問艾莎的在哪裡？」可殘念的是，冰雪奇緣所有角色，都不包含在「迪士尼公主這個品牌」，但我仍能替艾莎找到夢幻如冰宮的打卡點，一起來看看這次眾公主們的必拍場景吧！

長髮公主樂佩

【夢幻莊園】

位於板橋區文化路上的站前廣場，現在有座綠意盎然、披滿植被的城堡！

在迪士尼動畫《魔法奇緣》中，樂佩的城堡是坐落於森林中的高塔，高塔上有鮮花與藤蔓纏繞，相較於其他公主的代表建築，樂佩的城堡外觀擁有最多花草，所以我的首選，就是夢幻莊園！

【迪士尼公主童話森林】

因應動線，扮演樂佩的小女孩，可以到旁邊的萬坪公園走走，裡面有快閃店外牆跟樂佩的燈箱喔～

【新北市政府廣場】

再來就是過馬路到新北市政府的廣場啦～有大型的樂佩旗幟掛在這裡！

【旋轉木馬】

樂佩男主角費林有匹白馬，所以配上旋轉木馬也無違和啊～

灰姑娘仙度瑞拉

【迪士尼公主童話森林】

仙度瑞拉沒有燈箱，她的最大造景，就是萬坪公園這座門！這座門的設計，其實大有問題，除非自帶廣角，否則它的正前方緊鄰路樹，很難拍到正面全景，加上樹葉茂密，自然光完全不夠，建議大家穿過門，利用橋上走道來拍攝背面，效果會好很多喔！

同樣在迪士尼公主童話森林，快閃店外牆也有仙度瑞拉的身影。

【新北市政府廣場】

跟樂佩一樣，仙度瑞拉的旗幟也掛在另一頭！

【公主徹夜未眠】

這幾根羅馬柱上都是公主們的故事剪影，快找仙度瑞拉來拍攝吧～

【新北市政府一樓大廳】

往新北市政府大樓走，一樓有座藍色聖誕樹林，很有仙度瑞拉的風格喔！

白雪公主

【迪士尼公主童話森林】

身為迪士尼最經典的公主，白雪這次大都在萬坪公園出現，包括立體燈箱造景跟快閃店外牆。

【仙度瑞拉城堡大門】

雖然是灰姑娘的打卡點，但白雪出現在迪士尼城堡，可一點都不違和！

【小木偶皮諾丘的家】

白雪其實很百搭，新北市政府的廣場除了掛有大旗外，聖誕樹跟小木偶的家也可以一同拍攝，畢竟白雪是開疆闢土的老公主，代言過的東西太多啦！

阿拉丁茉莉公主

【迪士尼公主童話森林】

這幾年因為電影版跟行銷方向，迪士尼真的大推茉莉啊～萬坪公園有茉莉燈箱跟快閃店外牆喔！

【公主徹夜未眠】

新北市政府廣場，有些茉莉旗幟可以拍攝，這些土耳其藍綠色的羅馬柱，也很適合做為茉莉的拍照背景。

美女與野獸貝兒

【迪士尼公主童話森林】

當然是貝兒的燈箱跟快閃店外牆啦！

【新北市政府廣場】

不得不說，貝兒這次適合的景點比較少，大家可以帶孩子來廣場拍拍旗幟跟基本場景。

小美人魚愛麗兒

【迪士尼公主童話森林】

我最愛的愛麗兒來啦！愛麗兒除了燈箱、快閃店外牆，這次還有巨型扭蛋機呢！

【公主徹夜未眠】

走到新北市政府廣場，來柱子前面跟童話剪影拍照吧。

愛麗絲夢遊仙境

這次獨厚愛麗絲啦～居然出妙妙貓巨大實景！

【夢境漫遊】

愛麗絲夢遊仙境中的大型妙妙貓，竟然坐落在板橋中山路、新府路口的角落，超大隻、超可愛，白天牠閉著眼睛，晚上則是有燈光秀喔。

【夢幻音樂盒】

來到市政府前面的市民廣場，我的老天，今年大竹筍被包裝成耶誕禮物，上面有小火車做360度繞圈，營造出一種音樂盒的夢幻感，小火車上面有愛麗絲、妙妙貓、小飛俠、小飛象。

【童話夢幻燈區】

沿著新北市府，週邊的聯結道路跟天橋都是光廊，今年比較酷的是有小仙子（又名奇幻仙子、小叮噹）、愛麗絲的剪影燈飾。

冰雪奇緣艾莎

【新北市政府一樓大廳】

這次迪士尼沒有出冰雪奇緣的相關場景，但主辦方在新北市政府大樓的一樓大廳，還是佈置起藍色聖誕樹林，除了灰姑娘以外，這也是艾莎的天下啊～

以上就是這次新北歡樂耶誕城的迪士尼場景建議，提醒您，最近天氣多變化，除了要戴口罩跟雨傘以外，也給孩子帶件外套或披風吧～不然板橋冷起來，可是超越淡水的程度呢！

延伸閱讀：

《新北耶誕城實地搶先看／迪士尼公主豪華助陣，童話氣息最濃的一次！》

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。