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親子

親見老師掃一腿　綠玫瑰：別把精采照片當學習成績單

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

今天天氣不錯，我送女兒到學校以後，找了一間早餐店吃點東西醒腦，順便把存在手機裡的稿子寫一寫，我坐在店外，看到對面幼兒園，正在辦各國服飾的體驗活動，老師跟孩子都換上那個國家的傳統服飾，我當下第一個念頭是「天啊，這幼兒園太用心了吧，真不愧是在地家長狂推的雙語園所，很努力帶孩子接觸不同文化耶！」

在老師的帶領下，這些可愛的孩子，對著手機唱歌、喊口號，這讓我想起自己的失職…我女兒讀的平價私立幼兒園非常傳統，很多觀念無法溝通，最後甚至搞到老師們亂猜測，私下議論我從未做過的事情，卻不知道我本人在場（嘆）

但基於單親收入不穩，外加抽不到公幼（抽過2次），附近其他園所的費用又太高，我們還是選擇讀到畢業，面對女兒上小學後，轉變成開心、自在、愛上學的孩子，我對自己的能力不足感到羞愧且自責，認為當時要是給她換個環境，她也不至於壓抑這麼久。

我望向那些穿著異國傳統服飾的孩子，心裡真是一陣感慨，還想過去問問能不能拍照，想回家跟女兒分享，卻在走近的時候，看到老師對一名男童踢了一腳！

活動接近尾聲，老師開始招呼孩子一對一對到幼兒園門口拍照，其中一個小男生，似乎站錯位置，擋住了園方精心佈置的掛報，於是老師「出腳」掃向孩子的右腿，顛了一下的男童，似乎是習慣被這樣對待，沒有什麼表情就挪到左手邊。

或許有家長會說，那就是「輕輕碰一下」而已，或拿「老師帶班很辛苦」來情緒勒索、模糊焦點，但孩子是有感受、有自尊的，老師用手挪、用言語提示都沒問題，「出腳」是帶有羞辱意味的耶！這難道不會造成孩子認為，用腳提醒其他人挪開是正確行為？難怪現在社會沒禮貌的人越來越多！

曾幾何時，我們的教育淪為刻板形式，家長們收到照片，只看到setting好的表象，還稱讚「老師跟園所好用心，感謝他們舉辦這個活動！」卻不曉得自己的孩子，可能因為配合師囑呈現，天真的笑容早已僵硬，成為一個按照口令來動作的機器人。

學齡前的孩子，該著重於生活常規、開發潛能跟建立人格，我之前想得太天真，以為收費較貴，老師的觀念與態度，會比較跟上時代做更新，但現在我發現這是個大問題，如果連在地好評的幼兒園都這樣對待孩子，受了委屈的他們，是不是習慣成自然，把這套標準也用在其他人身上？除了禮貌缺失外，對整個社會風氣更是不好的影響！

所以，我必須呼籲各位家長，不要把精采的照片跟園所是否用心劃上等號，而是要親身問問孩子，他們今天學了什麼、玩了什麼，否則你以為孩子過得很快樂，實際卻拍完照就收工的，也大有人在，我們不是完全否定老師跟園所的教學，但對幼兒教育來說，不就正是在建立他們尊重自己、尊重別人的時候嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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