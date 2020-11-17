屏科大光合益生菌培養包　紅豆少3成肥料增1成收成…獲獎不斷

▲屏東科技大學生物科技系陳又嘉教授帶領「ＦUN轉農業」團隊，以微生物開發光合益生菌培養包，獲獎不斷。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學生物科技系陳又嘉教授帶領博士班學生張軒綸、陳思瑋等同學與系友方捷組成「FUN轉農業」團隊，以微生物應用為發想，開發光合益生菌培養包，利用產生光合菌促進植株根部發展的生長素，含具複合固氮、溶磷能力的芽孢桿菌屬，對作作物的生長與生產力，形成加乘效果。使用在萬丹紅豆田使用8週後，減少30%的肥料使用、增加10％的收成，對於農民、環境產生雙贏的效果，更使收穫的紅豆成為符合綠色農業的農產品，獲獎不斷。

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▲▼陳又嘉教授、左起陳潔西、陳思瑋、張軒綸、方捷。

教育部「U-start創新創業計畫」通過第一、第二階段選拔，在全國246隊中脫穎而出，獲選為績優團隊，獲頒75萬元創業基金，並拿下經濟部小型企業創新研發計畫創業概念海選計畫「農業益生菌發酵培養膠囊開發」及「好客餐桌·職人再造」跨域整合產業行銷推廣計畫入選店家，並獲獎勵金20萬元，及協助輔導紅豆青農取得「青年農民創新加值經營計畫」27萬元補助。

校長戴昌賢表示，FUN轉農業團隊透過自身所研發的成果與市場結合，不僅能在過程中達到教學相長的成效，經由如此正向循環也讓學生在未來能有更多的啟發。

陳又嘉教授說，該團隊以友善傳統農業的施肥及用藥等單一需求方式，找到更多促進植物生產與健康的微生物使用策略，不只助於推動永續發展，更促成農民、消費者與環境三贏的農業。

該團隊代表張軒綸同學說，微生物雖然無法透過肉眼直接看見，卻是農業上重要的幫手，使用有益微生物可提升作物免疫力抵抗病蟲害，未來將繼續精進研發，給糧食生產更好的土地環境。

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