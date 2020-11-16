台南街頭恐怖虐打！騎士安全帽狂毆5分鐘　小黃運將送醫委屈哭了

記者柯振中、吳奕靖、許宥孺／台南報導

台南驚傳街頭鬥毆！一名運將在安平區府前路二段、府前三街口交界處遭到毆打，不但被機車騎士拿安全帽狂毆，脖子也被狠踩，差點喘不過氣，緊急被送醫治療。無奈的是，警方到場時，機車騎士已逃逸，運將也在病床上忍不住落淚。詳細案件經過為何，仍待警方進一步釐清。

▲台南街頭恐怖鬥毆，運將回憶過程哭了。（圖／記者許宥孺攝）



臉書社團「台南爆料公社」16日有2段影片上傳，內容都是一名計程車運將遭到機車騎士毆打，被踩在地上拿安全帽狂揍，就算有旁人上前，也沒有辦法阻止暴力過程。

民眾發現狀況，趕緊報警處理。不過，警方接獲報案，趕到現場時，騎士已經逃逸無蹤，運將也滿身傷，被送到醫院治療。實際到場了解狀況，小黃運將說明，當時騎士手機掉了，停在路中間，他按了聲喇叭提醒，沒想到騎士突然追上，聲稱「車壓到我手機」。

▼小黃運將根本沒壓到手機，竟然遭受無端災禍。（圖／記者許宥孺攝）



運將根本沒有壓手機，只留了句「我有行車記錄器能證明」，若要報警請自便，沒想到騎士突然又上前攔車、拍車窗，接著拿安全帽狂敲，要求他下車理論。

運將提到，當時騎士上前攔車，他就已經在閃，準備要開走了，還是被找了麻煩。由於騎士實在太可怕，運將想要躲避，開車門準備逃跑，沒想到立刻被攔下，接著就被毆倒在地，遭到安全帽狂打，脖子還被重重踹了一腳。

運將回憶遭毆過程，忍不住落下眼淚，當下沒有辦法呼吸，而且騎士踩了一腳，還死死踩住不放，真的非常痛，現在他的頭很暈、很想吐，身上都是傷，不是休息幾天就能繼續工作的。

對此，台南市警方回應，警方到場時，機車騎士已經逃逸，計程車司機全身多處受傷，已到醫院製作筆錄，目前鎖定特定對象，積極查辦當中，絕對嚴查違法行為。

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▼騎士超車到前方，接著逼車小黃運將。（圖／記者許宥孺攝）

