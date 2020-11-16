　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南街頭恐怖虐打！騎士安全帽狂毆5分鐘　小黃運將送醫委屈哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、吳奕靖、許宥孺／台南報導

台南驚傳街頭鬥毆！一名運將在安平區府前路二段、府前三街口交界處遭到毆打，不但被機車騎士拿安全帽狂毆，脖子也被狠踩，差點喘不過氣，緊急被送醫治療。無奈的是，警方到場時，機車騎士已逃逸，運將也在病床上忍不住落淚。詳細案件經過為何，仍待警方進一步釐清。

▲▼台南街頭恐怖鬥毆。（圖／記者許宥孺攝）

▲台南街頭恐怖鬥毆，運將回憶過程哭了。（圖／記者許宥孺攝）

臉書社團「台南爆料公社」16日有2段影片上傳，內容都是一名計程車運將遭到機車騎士毆打，被踩在地上拿安全帽狂揍，就算有旁人上前，也沒有辦法阻止暴力過程。

民眾發現狀況，趕緊報警處理。不過，警方接獲報案，趕到現場時，騎士已經逃逸無蹤，運將也滿身傷，被送到醫院治療。實際到場了解狀況，小黃運將說明，當時騎士手機掉了，停在路中間，他按了聲喇叭提醒，沒想到騎士突然追上，聲稱「車壓到我手機」。

▼小黃運將根本沒壓到手機，竟然遭受無端災禍。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼台南街頭恐怖鬥毆。（圖／記者許宥孺攝）

運將根本沒有壓手機，只留了句「我有行車記錄器能證明」，若要報警請自便，沒想到騎士突然又上前攔車、拍車窗，接著拿安全帽狂敲，要求他下車理論。

運將提到，當時騎士上前攔車，他就已經在閃，準備要開走了，還是被找了麻煩。由於騎士實在太可怕，運將想要躲避，開車門準備逃跑，沒想到立刻被攔下，接著就被毆倒在地，遭到安全帽狂打，脖子還被重重踹了一腳。

運將回憶遭毆過程，忍不住落下眼淚，當下沒有辦法呼吸，而且騎士踩了一腳，還死死踩住不放，真的非常痛，現在他的頭很暈、很想吐，身上都是傷，不是休息幾天就能繼續工作的。

對此，台南市警方回應，警方到場時，機車騎士已經逃逸，計程車司機全身多處受傷，已到醫院製作筆錄，目前鎖定特定對象，積極查辦當中，絕對嚴查違法行為。

►華歌爾舒適無痕、蕾絲內在美，7件組1000元有找

▼騎士超車到前方，接著逼車小黃運將。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼台南街頭恐怖鬥毆。（圖／記者許宥孺攝）

ET快訊
泰國蝦「爽吃到飽」！他堅決不吃...驚曝暗黑真相　友一聽崩潰
即／街頭虐打計程車運將！台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出
台南街頭恐怖虐打！騎士安全帽狂毆5分鐘　小黃運將送醫委屈哭了
他3個月暴瘦16kg確診「胃癌晚期」　醫揭初期症狀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街頭虐打計程車運將！台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出所

台南安平區疑行車糾紛　機車騎士拿安全帽猛砸小黃司機全都錄

台南街頭恐怖虐打！騎士安全帽狂毆5分鐘　小黃運將送醫委屈哭了

快訊／國道1號3車追撞！銀色TOYOTA車尾「變形凹陷」...1女送醫

快訊／台南「煞氣騎士」恐怖暴打！運將倒地遭踩脖砸頭　目擊者尖叫

快訊／調查官「搞丟」6.5kg安毒藏案一年　局長震怒開鍘4官員

檢疫隔離中傳「求救簡訊」　好友用洋芋片罐頭藏毒遭抓包

網友：央視力挺柯文哲　民眾黨告違反《選罷法》...結果出爐！

快訊／高雄國道10號「6車追撞」！貨車翻覆1人受困...特搜中隊搶救

愛心女警曝！跳車急扶老伯穿車陣　雨中背影被拍...網讚求正面

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

街頭虐打計程車運將！台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出所

台南安平區疑行車糾紛　機車騎士拿安全帽猛砸小黃司機全都錄

台南街頭恐怖虐打！騎士安全帽狂毆5分鐘　小黃運將送醫委屈哭了

快訊／國道1號3車追撞！銀色TOYOTA車尾「變形凹陷」...1女送醫

快訊／台南「煞氣騎士」恐怖暴打！運將倒地遭踩脖砸頭　目擊者尖叫

快訊／調查官「搞丟」6.5kg安毒藏案一年　局長震怒開鍘4官員

檢疫隔離中傳「求救簡訊」　好友用洋芋片罐頭藏毒遭抓包

網友：央視力挺柯文哲　民眾黨告違反《選罷法》...結果出爐！

快訊／高雄國道10號「6車追撞」！貨車翻覆1人受困...特搜中隊搶救

愛心女警曝！跳車急扶老伯穿車陣　雨中背影被拍...網讚求正面

很累卻睡不著！醫激推「超神2穴位」按完秒睡：會痠痠麻麻的

中信盃／打棒球也要讀書　「金頭腦」考驗球員國英數

雞翅太好吃！媽媽指名要買「13箱」　網激推：秒殺款

街頭虐打計程車運將！台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出所

影／高橋聖子慘遭喪屍大軍輪攻！嚇破膽一直叫：還是活人比較好

大西洋狂生成30颶風破紀錄！　「約塔」增強至4級颶風衝向中美洲

史上最強！台中必比登推介餐廳金之園攜手煙波飯店推排骨刈包

南投水保局邀家扶家庭相見歡　風水坪享受大自然

青青重新道歉「情感的事沒處理好」　請求給機會：法律會還我清白

台南安平區疑行車糾紛　機車騎士拿安全帽猛砸小黃司機全都錄

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

快訊／金馬入圍男星涉賣海洛因！恐判無期

妻繼承遺產揪神鬼理專　3客戶遭吞3億

台中3機車「三巷之力」猛撞！58秒影片曝光

花店「治喪才買白花」　嫌殺人棄屍：送女友的最後禮物

即／新莊刺殺案！男持刀砍好友4刀　他肚破慘死

急賣Porsche脫產　史上最貪理專因一事露餡

即／台南騎士暴打！運將倒地遭砸頭

婚宴被出包新郎重辦　業者「不收費＋賠8萬」遭拒

浴室門陷阱！男大生脫衣10元幣強開　女遭粗魯轉正

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

高仿VANS流市面…蝦皮20歲賣家3年狂撈2千萬

長髮妹遭割喉棄屍望高寮　頭七「一束白玫瑰」助破案

警破門畫面曝！　北市酒店妹偕客拉Ｋ

更多熱門

相關新聞

台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出所

台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出所

台南市安平區府前路二段16日晚間傳鬥毆，計程車運將遭到機車騎士狂揍，倒在地上被虐打，警方到場時，騎士已逃逸無蹤，留下滿身傷痕的運將。警方循線追查，掌握涉案男子身分，為37歲王姓男子，目前已傳喚對方到案，到派出所製作筆錄。詳細案情為何，仍待進一步釐清。

機車騎士拿安全帽猛砸小黃司機全程全都錄

機車騎士拿安全帽猛砸小黃司機全程全都錄

即／台南騎士暴打！運將倒地遭砸頭

即／台南騎士暴打！運將倒地遭砸頭

抓到了！台南轎車飆撞粉碎電桿　逃17hrs：一時害怕

抓到了！台南轎車飆撞粉碎電桿　逃17hrs：一時害怕

客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評

客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評

關鍵字：

台南街頭鬥毆運將騎士

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

Ella「真實生產畫面」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發紫：拿命去換的

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面