中部荒唐淫師！手機偷錄「高中生女廁親密」　誇張伸爪逼撫私處

▲2名男高中生在學校女廁發生性關係，該校男老師竟埋伏隔壁間廁所偷拍。圖為示意畫面，非案發地點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

校園再現荒唐淫師！中部某高中一名未成年男學生小明（化名）和另名校外男學生小偉（化名），利用放學時間溜到女廁發生親密關係，陳姓男實習老師獲報前往查看，竟起色心，不但潛到隔壁間廁所，持手機偷錄學生性愛過程，還藉故趕走小偉，伸出狼爪撫摸小明私處。

幸好被害人母親剛好打電話找兒子吃晚餐，狼師才鬆手放人回家，台中地院近日依妨害祕密及強制猥褻罪分別判處該名狼師5個月及8個月有期徒刑，由於狼師認罪，法官准予緩刑4年，期間交付保護管束並接受強制治療。

▲2名高中生因情不自禁在學校女廁發生親密關係，該校男老師竟偷錄性愛畫面並趁機猥褻其中1人。示意畫面，圖非當事人。

這樁離譜的狼師猥褻案，發生在前年12月某星期五傍晚，當時天色昏暗，不少學生都已放學離校，互有好感的未成年男學生小明和另名校外男學生小偉認為女廁人煙稀少，竟躲進去互相愛撫，且情不自禁脫衣解褲、發生親密關係，傳出陣陣呻吟聲，引起部分在校學生注意，立即通報老師前往處理。

這時，甫到校實習不到半年的陳姓男老師聞訊前往了解狀況，一走進女廁，發現第一間廁所上鎖且傳出異常聲響，竟未大聲斥責或敲門制止，旋即走到隔壁間廁所，拿出手機越過隔板，由上往下側錄2名學生的性愛過程。

▲2名男高中生躲在女廁纏綿，陳姓男實習老師竟用手機偷錄性愛畫面，還猥褻其中1人，遭法院判刑。

其中一名學生瞄到牆角有手機側錄，嚇得大叫，陳姓老師將自己反鎖在廁所內不敢出來，2名學生穿好衣服走出隔間，發現隔壁廁所仍然緊鎖，猛力敲門要求躲在裡面的人立刻出來。

不久，陳老師開門出來後反而先下手為強，表明自己是老師，並嚴厲斥責2名學生行為不當。不過，小明和小偉根本不認識他，且因擔心春光外洩，要求陳將手機裡的影片刪除，但陳堅稱校園純樸，豈能讓學生在此發生性關係？同時堅稱他錄影的目地是為了蒐證，不願交出或刪除影片，雙方一言不合，數度發生拉扯及口角衝突。

陳老師後來藉故將小偉趕走，只剩小明與他獨處，不斷詢問他與小偉發生性行為的次數、地點、有何想法及是否後悔等問題，內容鉅細靡遺，小明一五一十地詳實交代。

此時，陳老師見四下無人，除了反問小明希望如何解決此事？竟還要求小明再進入剛剛與小偉發生親密關係的廁所隔間，並將門上鎖，雖然小明數度撥開陳老師的手，但陳仍隔著衣服撫摸小明的胸部，再解開他上衣的釦子、內衣，甚至把手伸進小明的褲襠撫摸下體。

▲台中地院（圖）將陳姓狼師判刑5個月及8個月，因其認罪准予緩刑4年，須強制治療。

幸好，此時小明的媽媽急忙撥打手機找人，這通電話意外救了小明，陳老師聽到電話響起，才停止惡行讓他離開。小明慌張逃出學校後，回家立刻告訴媽媽此事，檢警獲報後在案發第3天，持搜索票搜索陳老師住處及學校辦公室，果然扣得他用來偷錄的手機，並確認2名學生的性愛影片並未外流。

▲陳姓實習老師已被教育部列為狼師，未來不得執教，對犯行感到後悔，目前在家屬安排下接受心理治療。示意畫面，圖非當事人。

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