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正妹清涼取貨畫面遭偷拍　雙11「宅配員母湯群組」照瘋傳

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▲▼正妹清涼取貨畫面遭偷拍　雙11「宅配員母湯群組」照瘋傳。（圖／鏡週刊提供）

▲越南也瘋迷雙11購物節。（翻攝自hayvn）

圖、文／鏡週刊

雙11不少人搶好康紛紛網路購物，越南也搭上這熱潮，業者紛紛祭出優惠催買氣，讓地方快遞異常忙碌，最近就有一位男快遞在網路表示，最近業務量爆大，但也發現不少「豪放正妹」，讓他們不知所措，但隨後也引發批評。

據越南《yeah1》網站報導，越南當地也跟著瘋雙11購物節，業者紛紛祭出優惠，網友也紛紛下訂單，連帶快遞業也忙得焦頭爛額，就有一位快遞在群組上交流，透露交貨時遇到不少「豪放女」，部分女子取貨時穿太清涼，讓快遞直喊，「眼睛都不知道該放在哪裡！」

就有不少快遞男員工，紛紛拍下與領貨時的豪放妹，並發布在群組，隨後照片被瘋傳，引起討論。只見照片，每個鏡頭的焦點全在「長輩」上，雖沒露點，但不少正妹多數都穿得相當清涼，有些還穿著居家睡衣出門，讓人看得臉紅心跳。

照片在網路上瘋傳後，引起兩極網友討論，不少網友紛紛大讚「有眼福」外，但多數網友批評此舉不尊重客戶的隱私，痛批拍攝女生的重點部位，還將照片放在網上流傳舉動「相當可恥」，也有不少網友認為短暫取貨時間，要穿著整齊服裝很難，認為因此被偷拍感到相當困擾。

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