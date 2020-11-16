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全長1285米！印尼雅萬高鐵7號隧道貫通　雅加達到萬隆車程剩40分鐘

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▲▼印尼雅萬高鐵7號隧道貫通。（圖／翻攝婷婷看世界）

▲印尼雅萬高鐵7號隧道貫通。（圖／翻攝婷婷看世界，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

印尼雅萬高鐵7號隧道昨（15）日順利貫通，全長1,285公尺。通車後，從雅加達至萬隆的時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘左右。

綜合陸媒報導，印尼雅萬高鐵7號隧道由中國中鐵股份有限公司負責施工，15日該公司高鐵項目部副總經理王外存、一分部總工程師梁國臣出席貫通儀式。據悉，這是雅萬高鐵全線貫通的第三座隧道，也是全線貫通的首座千米以上的隧道，標誌著雅萬高鐵建設又取得一重要進展。

雅萬高鐵7號隧道全長1,285公尺，洞身地質為黏土、泥岩、安山岩，最大埋深77.4公尺，V級圍岩佔比80%，30公尺下埋深佔比93%。自開工建設，工程技術人員根據不同地段特點，採用多種工法保證施工進度和安全，克服諸多困難，實現全隧提前順利貫通。

▲▼印尼雅萬高鐵7號隧道貫通。（圖／翻攝婷婷看世界）

自新冠肺炎疫情爆發以來，在中方人員和物資赴印尼受限的情況下，中國中鐵印尼雅萬高鐵項目部在做好疫情防控和後勤保障工作的基礎上，合理安排施工，為7號隧道的貫通打下了堅實的基礎。

事實上，雅萬高鐵項目是中國高鐵全系統、全要素、全生產鏈走出國門的「第一單」，也是「一帶一路」倡議的標誌性工程。值得注意的是，通車後，從雅加達至萬隆的時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘左右。

▲▼印尼雅萬高鐵7號隧道貫通。（圖／翻攝婷婷看世界）

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