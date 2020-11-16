抗議萊豬進口！藍營議員號召11/22全民上凱道　向中央發出怒吼　

▲台中市藍營議員號召全民，11月22日上凱道抗議萊豬進口。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨中央黨部不滿民進黨政府一意孤行開放萊豬政策，不顧國人健康，號召全民11月22日一起到凱道發出怒吼，讓中央聽到人民心聲，台中市國民黨團11名議員16日召開記者會，呼籲為了自己與家人的健康以及捍衛民主，勇敢站出來，要求中央取消進口萊豬政策，落實以民為主的真民主。

黨團書記長陳政顯表示，自從民進黨中央政府未經立院審議，片面宣布進口含萊克多巴胺的豬肉起，這一兩個月以來，至少有四個不同管道、不同立場、不同時點的民調顯示，六成以上的國人反對萊豬進口，但行政院並未針對民眾的顧慮做出解釋，反而動用國家資源，強迫民眾接受進口萊豬，大多數國人既然反對，政府應順勢向美國表明拒絕進口萊豬。

張瀞分與陳本添憤慨表示，蔡英文反民意就下台，希望全國民眾不要再逆來順受，現在大街小巷的百姓都在說，豬肉製品12月過後就不要吃了，政府有沒有考慮過，明年1月1日以後，從事豬肉產業相關工作人員的工作怎麼辦？

冉齡軒說，基層民眾、醫生、專家學者都知道萊豬的後遺症，但中央政府卻裝傻一意孤行、反民意、反人權，國民黨會堅持捍衛國人、台中市民的健康。

張廖乃綸與羅永珍說，目前看到的配套措施非常不完善，大多數國人對美豬政策不滿且反彈，小英政府要儘速停止美豬進口政策。

黃健豪說，民進黨說萊豬檢驗有國際標準，但不跟民眾說全球160個國家都禁用，蔡政府只敢說校園優先鼓勵使用國產豬肉，卻不敢立法懲罰使用萊豬的業者，他呼籲所有民眾上街表達憤怒與不滿，不要再被民進黨誣指為網軍。

朱暖英和陳成添表示，從相關民調顯示，國人拒絕萊豬、維護健康是不分黨派、不分縣市、不分年齡、不分族群，呼籲台中市民進黨團要站在保護市民立場，站出來表態，不要連要求中央清楚標示含萊劑豬肉這樣的訴求，都不敢幫民眾說話。

李榮鴻、林孟令說，近日行政院製造「牛肉麵之亂」，亂扣店家使用含萊劑牛肉的帽子，行政院長蘇貞昌更配合演出，中央整體行徑荒腔走板，這不只是聽不進民意，是公然利用國家機器欺負百姓、小吃店家，完全是反民主、反法制的行為。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來