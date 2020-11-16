長髮妹遭割喉棄屍望高寮　頭七「一束還沒乾枯的白玫瑰」助破案

圖文／鏡週刊

12年前，台中發生一起駭人聽聞的情殺案！男子梁又山以歸還手機為由，約出女友，並載到大肚山上望高寮割喉殺害，因良心不安，特別在頭七當天買了一束白玫瑰重回現場弔唁，尚未乾枯的玫瑰，竟成警方循線破案關鍵；警方調查，這對情侶都是精神疾病患者，二人在同一家醫院看診，因同病相憐而相戀，不料最後卻因感情生變，釀成悲劇，令人不勝唏噓。

2008年7月14日下午，剛好有位曾姓民眾因為母喪，家裡拜拜剩下腳尾飯，特地跑台中市南屯區、大肚山上望高寮一帶某處軍事碉堡旁，餵食流浪狗，因而發現女屍，警方獲報立刻趕往蒐證，發現屍體已經腐爛，面目全非，加上死者身上沒有任何證件，無法辨識身分。

但現場很詭異，屍體腐爛到長蛆蟲，旁邊卻散落十幾枝白玫瑰，且還沒完全枯萎，警方研判凶手曾重返現場祭拜死者，而且判斷這是一起情殺案。已經退休的小隊長莊國昌說，警方遍查全台中市的花店，北區中華路某家花店老闆娘對這位男客印象深刻，她說，男子表示買花是白玫瑰是「送給女朋友最後的禮物」，讓警方更確定凶手為情起殺機。

接著，警方公布死者特徵，包括曾經隆鼻、身體刺青、戒指、手錶、衣褲……隔天死者父母前來認屍，證實死者是30歲的張女。知道死者身分後，警方很快鎖定跟張女同樣因為精神疾病求診而相識、相戀的男友梁又山。

為了更加確認梁男涉案，警方調閱市區通往大肚山主要道路的監視器畫面，很快找到一張梁男載著張女上山的畫面，順利申請拘票，前往梁家抓人時，他見到警方，情緒失控尖叫一聲，拚命捶頭說：「我不是故意殺她的」。

梁男供稱，當天他以歸還手機為由，約張姓女子出來，是想挽回感情，因為女友一直碎唸，他才載對方到望高寮，想好好談談，沒想到因激烈爭吵，一時情緒失控，拿出隨身攜帶的水果刀行凶。

鑄下大錯後，他因為害怕、良心不安，才會在張女頭七那天，買白色玫瑰來祭拜，沒想到竟成了警方破案關鍵。



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