iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

▲iPhone 12 mini 電池顯示為 2,227 mAh。（圖／取自《9TO5Mac》）



記者謝仁傑／綜合報導

國外科技網站《iFixit》針對 iPhone 12 mini 進行拆解，顯著差異在天線，12 mini 上的天線較其他機型更加不對稱，可能是因為手機沒有足夠的內部空間來容納與較大型號相同的天線設計。

蘋果今年推出的四款 iPhone 12 型號的內部組件都極為相似，但由於尺寸差異很大，手機的內部佈局不盡相同，據《iFixit》報告指出，為了極大化利用設備內部空間，蘋果還減少了 iPhone 12 mini 的組件尺寸，包括Taptic Engine。

iPhone 12 mini 較今年四月推出的 iPhone SE 具有更高的電池容量，從 6.96 Wh 變為 8.57 Wh，雖然這仍遠低於 iPhone 12 的10.78 Wh；而 12 mini 中包含的鏡頭模組與 12 幾乎相同，外媒對蘋果竟能將與其他 iPhone 12 相同的大型鏡頭安裝到這麼小的手機之中，感到相當驚訝，推測是犧牲其他內部組件（如電池等）而換來的。

然而，事實上 12 mini 的電池續航力並不優，經其他外媒實測，在各項測試中都較去年的 iPhone 11 和今年的 iPhone SE 來得差，建議果粉們在購買前可以多方參考來做評估。

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