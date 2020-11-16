夏普新機領先日本在台首發　AQUOS sense4+萬元有找

▲夏普AQUOS sense4 plus正式在台首發。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（16）日宣布，AQUOS sense4 plus正式在台首發，甚至領先日本上市，配備6.7吋大螢幕，為AQUOS智慧型手機推出以來最大的螢幕尺寸，主打四鏡頭主相機，搭載4800萬像素主鏡頭，建議售價為8990元。

夏普表示，2019年在日本發售AQUOS sense3系列手機，推出後連續8個月稱霸日本安卓手機市場銷售第一，深受日本消費者好評迴響，因此夏普正式推出Sharp AQUOS sense4 plus手機，並領先日本首發上市。



AQUOS sense4 plus配備6.7吋的螢幕，為AQUOS智慧型手機推出以來最大的螢幕尺寸，透過從 AQUOS液晶電視中所使用的高階影像技術「Rich Color Technology Mobile」，能清楚呈現明亮生動的影像，並搭配高輸出立體聲喇叭用於輸出明亮且清晰的音質。

▲夏普AQUOS sense4 plus。（圖／夏普提供）

SHARP AQUOS sense4 plus內建8GB記憶體及128GB儲存空間，搭載高通驍龍720G處理器，更有內建高通驍龍Elite Gaming遊戲優化調整功能，能在在遊玩時提供沉浸式的遊戲體驗。

SHARP AQUOS sense4 plus是AQUOS sense系列中首款支援90Hz的螢幕更新率與120Hz的觸控採樣率的機種，能提供平滑的顯示效果與提供近乎零延遲的操控，是遊戲高手的最佳拍擋。



SHARP AQUOS sense4 plus主打四鏡頭主相機，搭載4800萬像素主鏡頭與F1.79大光圈，可以在低光源環境下仍能拍出清晰的影像，500萬像素超廣角鏡頭可以拍攝115度寬闊影像，輕鬆記錄廣角視野; 190萬像素微距鏡頭與190萬像素景深鏡頭。

SHARP AQUOS sense4 plus雙前置鏡頭分別為190萬像素景深與800萬畫素的，並提供多重AI人工智慧模式，讓AI人工智慧協助一機搞定錄影與拍照，而且是同級手機中唯一配置防水IPX5/IPX8防水IP6X防塵規格與獨家AQUOS便利功能。