孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

▲蘇貞昌、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

針對前行政院發言人丁怡銘為「牛肉麵事件」請辭獲准，前國民黨立委孫大千16日開酸，院長蘇貞昌怎麼不震怒了呢？這樣不但是「藍綠有別」，更是「內外有別」，直言如果不是因為反彈不斷，恐怕還會捨不得丁怡銘請辭。

丁怡銘因為牛肉麵失言風波引發社會輿論關注，堅持向行政院長蘇貞昌請辭負責，蘇貞昌慰留不成後，15日晚間勉予同意丁怡銘辭去職務，立即生效，16日起將由行政院秘書長李孟諺暫兼發言人職務。

對此，孫大千16日在臉書狠酸，這一次蘇貞昌怎麼不震怒了呢？看起來他不但是「藍綠有別」，更是「內外有別」，如果不是因為罵聲四起、反彈不斷，蘇貞昌恐怕還會捨不得丁怡銘的請辭吧。

孫大千批評，如果今天犯錯的是中天新聞，蘇貞昌會表現得如此的雲淡風輕嗎？刑事局會這樣的放水包庇嗎？NCC難道不會趁機大作文章、羅織罪名？

孫大千重申，如果今天犯錯的，不是子弟兵，而是其他的綠營政務官，蘇貞昌恐怕早就再一次表演他的震怒政治學，要求當事人捲鋪蓋走路了，怎麼可能還有「知過能改」的機會呢？蘇貞昌有可能這麼寬宏大量嗎？甚至還要親自出面收拾善後，登門道歉。就算胳臂肘往內彎，這一次會不會也彎得太誇張了？

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