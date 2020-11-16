餐廳公告禁帶寵物　客「狗藏嬰兒車」被換位留1星負評：不會再來

▲餐廳門口公告「請勿攜帶寵物進入」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一間義式餐廳在門上有貼出公告，禁止攜帶寵物進入。沒想到一名顧客把狗藏在嬰兒車內，偷偷帶進餐廳，因狗狗途中叫了一聲才讓店家發現。業者考量顧客已用餐到一半，也不好請出去，只好幫客人換到角落邊的位子，避免干擾其他客人，卻被對方留一顆星負評。對此，老闆強調自己很愛狗，是怕寵物毛髮引發其他客人過敏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《東森新聞》報導，這名顧客留下負評寫道，「用餐當日推寵物推車進入，點完餐卻被要求換到角落的位置（子），寵物推車面壁靠邊，服務生表示『老闆說這裡是義大利餐廳，不能帶狗！而且有客人表示會怕』…」該客人直批店家歧視，不會再造訪。

但業者陳營豪直呼太委屈，被誤會還要吞一顆星負評。他受訪表示，因客人都是家庭客，當時這位客人推嬰兒車，「所以我們都會習慣性以為是嬰兒、小孩子，而且他全都罩起來。我們也不好意思去把它掀起來，檢查是不是動物還是嬰兒，這也非常不禮貌。」

▼顧客事後留一顆星負評。（圖／東森新聞）

正因顧客的狗被藏在推車還蓋住，所以一開始沒發現，後來是狗狗叫了一聲，才讓業者察覺。當時顧客坐在餐廳正中央，毛小孩就放在桌邊，店家想說直接要求他們離開似乎不太好，婉轉請他們換到角落這一桌，並沒有立刻趕他們走。

當時負責這桌客人的服務生看了負評也很錯愕，因當下顧客態度也相當溫和。陳營豪說，他自己就是超愛狗的人，但以餐廳經營的角度來說，客群都是老年人和家庭客，有些人像嬰幼兒對寵物毛就是會過敏；如果該位客人離開，引發其他客人的過敏問題，那他真的不知道怎麼處理。

老闆強調，餐廳禁止寵物進入，門上也早有貼公告，但被打負評已經無法挽救，覺得冤枉也沒轍，只希望這樣的客人不要再出現第二次。

▼業者陳營豪得知客人留負評很無奈。（圖／東森新聞）