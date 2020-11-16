正妹護理師跪姿上吊亡！「遭性侵後愛上」已婚副院長…爸淚揭內幕

▲安徽一護士在副院長家樓頂死亡。（圖／翻攝自微博／郎溪受害者父親鄧福兵 ）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽宣城人民醫院一名鄧姓女護理師10月14日被發現自殺死亡，陳屍在醫院副院長家的樓頂，死亡時呈詭異跪姿。更離奇的是，她私密微信號中只有副院長一個人，警方事後恢復聊天紀錄顯示，她還曾為副院長流過2個孩子。然而陳男當時卻冷漠回應，自己老婆和別的女友已經墮胎過多次，「對此已經麻木不仁。」

據《澎湃新聞》報導，攝影機畫面顯示，26歲的鄧女在10月14日這天上午坐車來到陳男所在社區，上了大樓屋頂就再也沒有下來，直到被人發現已在樓頂的一個冷氣外機上上吊自殺！

26歲的鄧女為郎溪縣人民醫院的一名護士，膚白貌美，未婚。事發後，從警方恢復的她手機裡面的與陳男的微信聊天紀錄來看，她的死與陳男脫不了關係。

知情人透露，42歲的陳男是該院的一名副院長，2002年從皖南醫學院臨床專業畢業，目前已婚。

▲女生相貌清麗。（圖／翻攝自微博／郎溪受害者父親鄧福兵 ）

微博上一名名為「郎溪受害者父親鄧福兵」的網友，從微博內容及發佈時間推斷，該用戶高度疑似為鄧女父親，其於10月中下旬在微博上連續發佈關於此事的資訊。

父親鄧福兵在微博上發表長文呼求調查的公開信，指女兒曾多次遭到副院長毆打和性侵，並對警方給出的自殺結果表示質疑。但鄧父的公開信等相關求救資訊在社交媒體上遭到封殺。

據死者家人透露，2019年10月，在一次醫院組織的外地考試期間，鄧女遭到副院長性侵，後來在對方的花言巧語下，兩人發展成情人關係。

鄧女曾留下一封手寫遺書，以及在手機備忘錄中留下遺言，內容包括「世上要是有後悔藥，我這輩子都不想認識他，他就是個劊子手」、「爸爸媽媽對不起，我已經很努力了，發病了我真的控制自己」、「我活著真的好累好累」、「惡魔總是在吞噬著我」。

▲▼女孩遺書。（圖／翻攝自微博／郎溪受害者父親鄧福兵 ）

遺書顯示，她1年時間裡先後為陳男墮胎2次；而陳男卻對此顯得不以為然，心情好的時候就對鄧女甜言蜜語，心情不好則對她大打出手。

在自殺之前，鄧女曾經在網上搜索憂鬱症的相關新聞。據鄧女家人反映，鄧女之前因病在醫院住院期間，曾被陳男的妻子和丈母娘毆打！

此外，家人對她的死亡也有所懷疑，因為鄧女身高有160公分，而當時上吊的冷氣外機根本沒有她高，所以遺體的腳幾乎是跪在地上的。家屬認為，這非常不正常。

目前，當地警方還在調查處理當中。

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▼父親發文控訴。（圖／翻攝自微博／郎溪受害者父親鄧福兵 ）