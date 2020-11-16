江啟臣：國民黨的DNA韌性+創新　團結贏取人民支持

▲江啟臣強調國民黨的DNA韌性+創新。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨主席江啟臣15日到桃園，出席慶祝126週年黨慶活動指出，國民黨有兩個DNA，一個是「韌性」，遇到挫折，一定會勇敢再爬起來；另外一個DNA叫「創新」，相信只要做對的事情，只要跟民意站在一起，國民黨團結起來，一定會得到人民的支持。

江啟臣說，目前執政的民進黨蔡政府，不顧人民健康，不顧民生、成天搞一些意識形態的事情，真正該為人民解決的問題，不好好協調、不好好溝通，不懂得謙卑，很多事情跳過民意的監督，跳過立法的監督，只想一意孤行，只會逼著人民上街頭。他呼籲11月22日大家站出來，到台北參加抗議萊豬進口活動，捍衛自己的健康。

▲江啟臣於新入黨的青年黨員宣誓儀式中，擔任監誓人。（圖／記者楊淑媛攝）

針對民進黨立委提案修改政黨法，明定政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，江啟臣說，民進黨過去說中華民國應該改國徽，現在又說國民黨應該改黨徽，這些矛盾就是因為民進黨不想完整面對中華民國歷史的原貌；而作為一個國民黨人最榮耀的就是建立了亞洲第一個民主共和國－中華民國。國民黨是中華民國創建者，國徽是根據黨徽而來，民進黨應該完整面對歷史的全貌。

國民黨建黨126週年桃園市慶祝活動，15日於平鎮區社教館舉行，黨主席江啟臣於活動中，於新入黨的青年黨員宣誓儀式中，擔任監誓人，同時強調國民黨的創黨精神「創新」，呼籲更多年輕人加入。

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