嘉義市YouBike 2.0將上線　駐點服務民眾免費註冊會員

▲嘉市引進YouBike 2.0系統將有效滿足市民與遊客需求 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市YouBike 2.0簽約規劃於全市各交通節點(火車站、轉運站)、公車站、停車場、學校、機關、觀光景點等處，佈建至少50處YouBike 2.0場站與提供750台車營運，預估最快在12月中旬就可啟用營運部分站點，為市民服務，帶來便利優質的綠色生活。為了讓民眾更方便的註冊會員，下周起將在東區區公所、西區區公所、嘉義市政府、嘉義火車站舉辦駐點解說服務，幫助民眾註冊會員。



YouBike 2.0會員註冊簡單，一人最多可註冊5張電子票證，包括一卡通或悠遊卡，租借方式多元，除了可以使用票卡借車，也支援手機掃QR code掃碼借車，只要下載「YouBike微笑單車2.0」APP(下載連結：http://www.youbike.com.tw/app2.html)，綁定信用卡後，就可使用! 微笑單車全台會員相通，若已是微笑單車會員，不須重新註冊，登入會員專區確認會員與卡片資料即可使用；除了系統便利外，自行車具有三段內變速，上坡也輕鬆省力；直覺式省力調整座墊，單手調整輕鬆完成；車機上有音效提示，讓民眾操作更直覺、更方便。



嘉義市政府表示，微笑單車公司預計自下周11/9起至12/4，平日周一到五連續四周，於東區區公所、西區區公所、嘉義市政府、嘉義火車站舉辦駐點解說服務，將派駐服務人員於現場協助民眾註冊會員及使用YouBike 2.0教學等服務，駐點時間與地點如下圖說明，邀請有需求的市民朋友，記得攜帶手機及電子票證或信用卡前往，搶先註冊會員與了解最新YouBike 2.0系統功能。

▲嘉義市YouBike 2.0公共自行車即將上線 ，提供駐點服務協助民眾免費註冊會員 。（圖／記者翁伊森翻攝）