台中3機車「三巷之力」猛撞！58秒影片曝光　網：地上的字超諷刺

▲台中3機車在巷子內相撞。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市中區三民路、公園路路口日前發生3輛機車對撞的連環車禍，導致3人受傷。由於3人經過路口都沒有減速，監視器畫面曝光後，引起網友討論，直呼「三個不同方向撞一起，這機率跟中樂透差不多」。

據悉，此事故發生於本月11日中午12時許，當時48歲詹姓男子沿公園路41巷往光復路直行，80歲陳姓男子沿公園路41巷往公園路直行，21歲紀姓女子沿三民二段183巷往三民路直行，3人行經路口時均未減速，發生交叉相撞，所幸送醫後均無生命危險。

路口畫面曝光後，許多網友紛紛留言，「轉角遇到愛」、「台灣地上的『慢』字有加速效果，騎過去自動加速」、「三個人的靈魂已經交換了」、「三巷之力」、「至少我們得知左右兩邊等速，因為噴出方向剛好45度角」、「何來的勇氣小巷口不用減速的」。

▲▼網友看到3人在巷口沒有減速，覺得地上的「慢」字非常諷刺。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



對此，警方表示，3人均無酒駕，初判肇事原因為詹男未依規定讓車，紀女未依規定減速，陳男未注意車前狀況，才導致事故發生，全案依交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

「都倒在那啊！」附近住戶表示，當下聽到巨大的聲響，出來才看到3人倒在地上，3台感覺速度都很快；此外，雖然路口裝有道路反射鏡，但該路段車禍仍頻傳，只是第一次看到3輛機車相撞。

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