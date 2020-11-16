打7折還抽AirPods！萬雙VANS高仿鞋亂入…蝦皮20歲賣家撈2千萬

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中警8月間開始聯手電商蝦皮購物，掃蕩網購平臺內的仿冒商品賣家，近日成果斐然，查獲一間打著僅需真品價格7折，並標榜現貨真品、配合驗鞋銷售手法的店家，扣得「VANS」品牌鞋贓證物一千多雙。且經初步了解得知，該店經營3年來已銷售超過1萬雙仿冒鞋，營業額近新台幣2000萬元，受害消費者人數可觀，目前警方已通知20歲張姓負責人到案說明。

▲▼店家以標榜現貨真品、配合驗鞋，且下標可抽AIRPODS的手法行銷，騙到不少消費者。（圖／記者李忠憲翻攝）

蝦皮購物與台中警配合，針對平臺賣家進行多維度數據資料分析藉此篩選嫌疑人，並由品牌方鑑定後確認為仿冒品，再由警方前往查緝不法。此次查獲的仿冒店家，竟利用民眾心理，打著真品價格7折的價格，並標榜現貨真品、配合驗鞋及下標抽AirPods的銷售手法，自2018年於平臺販售至今，銷售數量超過1萬雙，且營業額近新台幣2000萬元。

警方經查後發現，該賣家除了經營蝦皮商場外，甚至還大膽擔任大盤商，將仿冒鞋款售給其他中游業者輾轉流入市面，而該賣家所販售之鞋款也非一般做工粗糙的鞋款，賣家會先於門市購入正品鞋款，再交由大陸工廠比對用料、縫線、鞋盒配件等來魚目混珠，連民間專業驗鞋業者都難以分辨，若非品牌利用原廠的防偽機制，實在難確認是否為仿冒品。

刑事警察大隊偵二隊此次於現場查獲超過1000雙仿冒鞋款，經與物流業者調閱資料，該業者進出貨量甚鉅，三天兩頭即配送貨達十餘箱，與警方掌握之交易紀錄相符，遂立即通知20歲張姓嫌疑到案說明。

▲▼此次查獲的仿冒鞋連民間專業驗鞋業者都難以分辨，若非品牌利用原廠的防偽機制，實難確認是否為仿冒品。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金，另若藉由網際網路意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。藉此呼籲，請民眾千萬不要以身試法。

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