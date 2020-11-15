尾牙被多名男客架住...鋼管辣妹「胸遭激烈猛頂」！當場撞到挫傷

▲花花的胸部被撞到挫傷。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

一名鋼管辣妹「花花」（化名）日前到某尾牙晚宴進行表演，未料卻在表演途中，遭到多名男子強行架住，胸部還遭到某位男子用力撞擊，讓她當場挫傷。對此，花花氣得對業者、晚宴主持人也提起連帶求償50萬元。不過，法官審理後，判花花敗訴。

花花主張，當晚到該處進行表演時，在表演過程中遭多名失控男子強行架住，而失去反抗能力，胸部也遭到用力撞擊，當下就覺得胸悶、疼痛不已，受有胸壁挫傷之傷害，而花花認為指派給她工作的業者，應該要確保自己的工作安全，而晚宴主持人也應該維持場面秩序。

花花指控，當時活動場面混亂，多名酒醉男子開始有隨意潑灑酒等失控行為時，業者也沒有中止活動進行，任由她被多名男子架住失去反抗能力，造成上開傷害，而她也指控，當自己要離去時，主持人竟對著她吼：「回去啊！你在幹嘛啊」等語，要求她返回已經失控的現場。對此，花花主張向兩人連帶求償50萬元。

業者、主持人均不否認花花確實有受傷一事，但業者聲稱，花花並不是他的員工，也不是他所指派，而事發當時自己在外面打電話，也不在場內，且當天表演結束之後，花花也並未反映有身體不適，直到參加其他工作之後才去驗傷。

主持人則表示，花花職稱為鋼管辣妹，表演性質是跳比較性感的舞蹈，跳完就去台下跟客人互動，互動如果表現好，客人會給小費，小費會由舞者收取，不會抽傭，而當天花花要回舞台上，下面有賓客在叫她，自己就用麥克風告知說那邊有賓客在找她，但她自己可以決定要不要去，並非強制她要回去那邊，而當下自己也看不到台下之狀況。不知道當天會有客人酒後鬧事騷擾舞者的失控情況。

對此，法官認為，業者、主持人也未得到花花到台下表演所得的小費，按照一般社會常情，兩人無法取得任何利益，且花花會受傷是因為在場客人用頭槌撞擊之緣故，與業者、主持人並無因果關係，因此判決花花敗訴。