陳時中：秋冬專案不做人數限制　千人尾牙「符合1條件」可照辦

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情國際延燒，過去4天就增加13例境外移入，確診人數達569人。中央流行疫情指揮中心預計在11月中公告「秋冬防疫專案」，今（4）日已先針對入境有症狀者祭出二採陰才能返家的加嚴措施。指揮官陳時中表示，這可視為秋冬專案的一環，但詳細方案仍需待與縣市長討論後才能公布。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

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陳時中提到，最近幾週疫情持續惡化，位於歐洲的德國、英國都採取相關的封閉措施，相信未來這段時間從歐洲回來的民眾可能會增加，境外移入的可能性也增高，所以才決定在邊境提高警覺，透過加強查驗，避免偽陰性個案傳到社區。

自11月9日起，入境有症狀或過去14天內有症狀旅客須配合於機場（或入境後至醫院）採集檢體，並至集中檢疫場所待候檢驗結果；檢驗陰性者須於間隔第一次採檢至少24小時後進行第二次採檢。二次檢驗結果均為陰性且症狀緩解者，經醫師評估後始得返家或前往防疫旅宿續行居家檢疫至期滿。

陳時中強調，秋冬專案可能比照集會遊行指引，不會對人數直接限制，除非出現本土案例無法追蹤感染源，或者有多發性社區傳染時，才會有所更動。

至於年末企業千人尾牙是否能照常舉辦？陳時中回應，「以現在情況不會規定不行」，但希望能比照集會遊行指引，需對入場者量體溫，也要視情況勤洗手、戴口罩，如果有人出現症狀，就要進行隔離，並安排緊急就醫。如果沒有特別狀況，都會維持該要求。