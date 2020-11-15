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心寒！父救跳樓女被砸中「生活難自理+忘光家人」　對方卻從未露面

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

好心沒好報的悲劇，在山東貨櫃車駕駛宋玉武身上上演，他6月3日看到一名女子準備跳樓，立刻叫上路人一起拉被子施救，最後卻不幸被砸成重傷，不僅生活不能自理，也不記得自己曾救過人。然而，跳樓輕生女子的家屬從未探望過宋玉武，甚至連電話都沒打過。

▲ 宋玉武和路人一起拉被子救人。（圖／半島新聞）

據《半島都市報》報導，事發當天，一名女子準備從7樓跳下，宋玉武看到後，呼喚路人在樓下拉起被子施救，但卻慘被砸中頭部，隨後與墜樓女子一起被送往平度市人民醫院。

目擊者雷洪禮表示，「被砸中的宋玉武是我朋友，當時我和他一塊扯著被子，我們平常都在這裡靠活，幫別人拉貨賺幾個錢。跳樓的女子看起來40多歲，聽說兩口子吵架，想不開就跳樓了。」

最終女子不治身亡，而宋玉武雖然經過一個月的治療保住一命，但原本熱心腸的他清醒之後，不僅忘光家人，脾氣也變得很暴躁，意識十分混亂。女兒宋智難過表示，短短一個月讓一個普通家庭不再普通，現在只希望以前那個溫暖的父親趕快好起來。

▲宋玉武清醒後個性與先前完全不同。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

如今5個月過去，宋玉武由於頭部受重創，生活不能自理，也不記得自己曾救過人，但他說不後悔。然而令人心寒的是，跳樓輕生女子的家屬從未探望過宋玉武，甚至連電話都沒打過。

「我想要的、想吃的，爸爸都會盡量滿足。」宋智回憶，事發之前的父親非常溫暖，鄰居總說她是被寵著長大的，如今卻不見了，「為什麼短短一個月，我們這個普通得不能再普通的家庭，會遭遇這些？」

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