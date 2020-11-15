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嘉義民雄鄉傳隨意棄置死禽　監視器「拍到8車次」嚴查重罰

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▲▼ 預防禽流感捲土重來，嚴查重罰任意棄置斃死禽畜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣預防禽流感捲土重來，嚴查重罰任意棄置斃死禽畜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉三興村周圍接連傳出斃死禽畜遭人隨意棄置情事，為防止禽流感疫情再次肆虐，環保局7月間在較常棄置位置安裝監視器追查可疑車輛，至今已拍攝到8車次將斃死禽畜棄置案件，已依「廢棄物清理法」告發處份，呼籲業者眾勿心存僥倖，觸犯法網。

環保局表示，縣內較常被棄置斃死禽畜地點屬台糖土地，也是附近養禽場與化製司機約定的集中清運處所，為防止禽流感疫情再次肆虐，環保局除不定期邀請民雄鄉公所、養雞協會、化製單位及附近畜牧場辦理會勘加強稽查外，也在陳情熱區安裝監視器，一旦追查到丟棄動物屍體的飼主，將依廢棄物清理法，處6000元以上300萬元以下罰鍰，若因此導致疫情蔓延或散播者，處3年以下有期徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金。

▲▼ 預防禽流感捲土重來，嚴查重罰任意棄置斃死禽畜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義民雄傳業者隨意棄置死禽。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局強調，為防範死廢畜禽非法流用、甚至流入市面，造成更嚴重的食安問題，「廢棄物清理法」規範清運斃死禽畜車輛都需裝置即時追蹤系統(GPS)，並要求化製廠應每月上網申報所收受化製原料(斃死禽畜)的日期、重量、頭數及集運車號等資料，集運車輛需經防疫機關每年查驗合格才能核發集運許可證，以利即時、精確掌握清運病死禽畜車輛的行車軌跡，希望能嚇阻不肖業者將斃死禽畜流於市面販售而危害人體健康。

環保局特別呼籲養畜禽業者，面對疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，不可隨意丟棄動物屍體，造成環境危害，未來將持續透過科技執法外，也希望透過各畜牧產業團體進行宣導、約束會員自主管理，合法處理斃死禽畜。

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