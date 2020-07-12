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國家廣播文物館文物館開展　懷舊照片穿越時空認識民雄

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▲老照片說民雄，國家廣播文物館開展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲老照片說民雄，國家廣播文物館開展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉國家廣播文物館，11日上午舉辦「說民雄的故事—老照片展」開展活動，館方特別邀請9位高齡8旬照片主角及眷屬出席記者會，縣長翁章梁、縣議員黃芳蘭、林淑完、陳文忠、林于玲、民雄鄉長何嘉恒到場共襄盛舉，知名導演王小棣也特地南下出席開展活動。

▲老照片說民雄，國家廣播文物館開展。（圖／記者翁伊森翻攝）

廣播文物館表示，曾經在民雄鄉立圖書館與中正大學展出的「烈風光影——民雄老照片展」，7月11日起將巡展至國家廣播文物館，此次展出除了中正大學傳播系教授管中祥及七星藥局藥師吳至鎧提供近80張老照片，館方也加碼20張由館方典藏的民雄分台老照片，讓深根在民雄83年的廣播文物館，一同訴說民雄的故事。

▲老照片說民雄，國家廣播文物館開展。（圖／記者翁伊森翻攝）

中央廣播電台總台長張正說，民雄的廣播文物館雖為國家單位，確希望與嘉義在地建立連結，國家廣播文物館已在民雄走過80多年歷史，期望未來將聲音發亮，找到過去的歷史意義，在現今重新解讀，帶領台灣走向更好的未來。

國家廣播文物館前身為1940年興建台北放送局民雄放送所，戰後作為中央廣播電台民雄分台，因電波涵蓋範圍廣大隸屬於國防部，國防部遷出後，則做為展示廣播相關文物的博物館。

翁章梁指出，過去在戒嚴時期國家廣播文物館充滿神秘感，非一般民眾可以進來，成為博物館後未來將扮演典藏、研究、展示及教育功能；在老照片展中，透過老照片讓許多人回到過去時光，見證時代變化，中央廣播電台透過轉變過程中與民雄在地的關係越來越親近，包括鄰近的日式招待所未來將開放招商，將過去被視為充滿神秘感的地方，逐漸培養出與在地的連結與親近感。

「期勉年輕一代在拚經濟過程中，也要記住過去的歷史，將在地的文化一代一代保留下來。」何嘉恒說，能在國家廣播文物館中重新訴說民雄的故事是非常好的活動，能從過去的生活情形，對照現今社會已進步許多。

「說民雄的故事—老照片展」將展出至9月底，展覽期間歡迎民眾一同來聽聽當年的故事，管中祥補充，老照片主要攝影地點，包括三興村、豐收村民雄市區及在地重要建築，如大士爺廟、長老教會等、過去的行政機構公所、警察局、消防隊與祭祀活動等，包括從比較官方到一般庶民日常，皆可看到當時的活動或日常生活景象；記者會現場也安排專人解說及照片導覽，讓大家進入時光隧道，一同感受當年風華。

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