自卑是因為太自戀！追求「零缺點」=無法接納自己跟別人

▲不接納自己不夠好，就不會接納身邊的人不夠好。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



文／叢非從

摘自／寶瓶文化《這麼在意別人的看法，你一定很累吧》

你不接納自己不夠好，就不會接納身邊的人不夠好。

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在上「潛意識直覺卡」（ＯＨ）課程時，我會帶領大家探索自己的特點，瞭解自己是什麼樣的人。其中，有個環節就是探索自己的優缺點。每次上課，總是會有些人得出這樣的結果：優點都是缺點，缺點還是缺點。

我會問：你想要一個完美而沒有缺點的自己嗎？簡直太自戀了。

我總能聽到人們說自己哪裡不好、對自己哪裡不滿意，好像整個人生都充斥著自我否定。然後他們告訴我說：「我又開始自卑了。」

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人在絕望時，是體驗不到自卑的，他會有豁出去了的「瀟灑」、會有「我就是這樣，你又能怎樣」的「豁達」。

人在自卑時，腦子裡只有一個念頭：我不要現在不好的自己，我要改變，我要改變，變得更好。不，他們應該表達得沒有這麼樂觀，而是：我要好起來。

那一刻，他們的內心充斥著一句咒語：我只能允許自己好，不能允許自己不好。

你把這句話重複三遍，會體驗到什麼感覺呢？

●人自卑時，其實是不接納自己的不好，只想變得好。

你問他：如果你不允許自己這裡不好，那麼，你允許自己哪裡不好呢？他就會啞口無言，他找不出可以讓自己不如別人的地方。也就是說，凡是他在意的點，他都要求自己是好的，都要比別人好。

一個人要求自己在所有方面都比別人好，就是要求自己成為完美的神。

一個人敢這麼要求自己，那得多自信啊！別說你不要求自己所有地方都好，而只要求某方面好──你把Ｎ個「某方面」加起來，就是所有了。所以當你感到自卑的時候，你是否中了這個咒語？

●對自己苛刻至極，不允許自己不好，立志做到所有的好。

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一個人敢要求自己做到所有的好，那必然是他體驗到了很多滿足感。他必然有一些優於別人的地方，讓他常常獲得讚揚，比如年輕美貌、有些才華、收入頗高、工作體面等，他們體驗到了滿足感並因此驕傲。所以欲望會被點燃，想達到所有方面都比別人好。

當他們想到自己這些優點的時候，就會有種優越感，感覺自己在這個世界上活著真是太棒了。即使你覺得自己真的什麼都不好，我想，你也一定在你的小圈子裡有著屬於你的驕傲。

但人總是不滿足於自己的優秀，盯著自己不如別人的地方，開始幻想大大改造；改造失敗了，就開始自卑。顯而易見，讓你感到自卑的只是自己的標準。你設定了一個不可實現的高標準，然後發現自己達不到，於是罵自己「怎麼這麼沒用」。

●自卑，不過是拿自己設定的高標準打敗了自己。



●讓你自卑的不是別人，而是你自己設定的、不可實現的「理想我」。

3

所以從來沒有人是絕對自卑的。自卑是因為體驗到優秀帶來的滿足感，而想在更多方面優秀。

「自卑」和「自戀」就是如影隨形，必然同時存在。人不可能只體驗到單一面向，就像人不能只經歷白天或黑夜、不能只經歷憂鬱或躁狂。憂鬱和躁狂、白天與黑夜總是交替出現，有的時候甚至同時存在、模糊不清。自卑和自戀也是如此。

●一個人在你面前展示自卑：你就知道他時常感到驕傲，優越感很強，某個時刻，他會看不起你。

●一個人在你面前展示自戀：你就知道他在心底隱藏著深深的自卑，不想讓你看見。

而無論是自卑發作期還是自戀發作期（對不起，我用了「發作」這個詞，它雖然是常態，卻不怎麼健康），這兩種狀態裡，都只有與他人的比較，只有自己，沒有他人的存在，只有自己的感受。他人的存在，只是作為我們的對照組存在的。

那一刻，人已經幻想著自己是世界的中心。我藉由自卑或自戀的手段，都只是想聽你們說一句：你很好。我只是想讓你們提供圍繞著我、認可我、讚美我等服務，因為那一刻，我是世界的中心。自卑是一種自我中心。

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你得承認，當你陷入自我否定，覺得自己哪裡都不好的時候，你對周圍的人，尤其是親密的人，容易充滿憤怒，稍有不慎，你就會暴怒。因此，充滿自我否定的人看起來是憂鬱狀態，也伴隨著躁狂發作。

前面說了，「自我否定」是因為你對自己的高要求實現不了，這時，你對自己是有憤怒的。有鑒於你在憂鬱發作期，對自己的憤怒是很難排解的，於是你不得已把這種憤怒向外轉移，當他人做得不完美時，你就成功地把他當成了自己來罵了：你怎麼能不好，你怎麼能不完美，你怎麼能這麼對我，你怎麼能做成這樣！看起來跟躁狂是一樣的。

●自卑是無法對自己的「攻擊性」進行釋放。



●暴怒則是對自己「無能感」的憤怒無處宣洩，而產生的轉移。



●你不接納自己不夠好，就不會接納身邊的人不夠好。

所以當你靠近一個自我感覺比較差的人時，要謹防他對你的否定和指責，但那跟你沒有多少關係，那只是他無法實現的自己的部分投射。你也可以為他感到一點高興，當他能夠釋放攻擊力的時候，說明他在好轉。

5

一個人自卑時，會對自己全盤否定，卻接受不了別人對他的否定。

如果他對自己的否定是真的，那麼，他就應該能坦然接受別人的否定，事實嘛，就應該是大家公認的、可以說的。

接受不了別人的否定，是因為他在潛意識裡並不那麼認為。他會默默地渴望別人說他好，因為他不敢承認他覺得自己好。

這時候，儘管別人對他的評價是客觀的，但在他看來也是對他的否定。因為他潛意識裡的自我評價要比現實高。他的自卑，不是因為差，而是與他所要實現的「完美自我」相比顯得差。所以你是不能說他真差的。因此，自卑的人，多少會有些懷才不遇的感覺。

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(1)處理自卑的方法，就是「放下自戀」

你是個凡人，你有的地方比別人好、有的地方就會比別人差。你比較的不是他人，而是「被你理想化」的他人，因為你只看到了他人的好，而看不到他人同樣的自卑。你是個綜合體，你不能事事都好。

以後你不能說自己自卑，你應該說自己「自戀未酬」，即想實現全能，但失敗了。

(2)「走出自己，感受他人的存在」，也是一個很好的辦法



他人和你一樣，都是凡人。要走出自己，比較好的方法就是「自我悅納」：好的自己我喜歡，差的自己我也喜歡。我允許自己好，也允許自己差，這都是我。我愛自己，所以我允許自己有缺點。能夠自卑是一種能力，能夠自戀也是。

(3)覺悟再高一點，你還可以「發現自己，不評判自己」

那些你所討厭的，正是你的發光點。世上從來沒有什麼不好的特質，存在的一切，都有它積極的意義。所有的不好，都是用錯了情境的資源。



★本文摘自寶瓶文化出版《這麼在意別人的看法，你一定很累吧》，作者叢非從，薩提爾模式心理師，應用心理學碩士、中國國家二級心理諮詢師（同台灣諮商心理師）。此書給陷入自我困惑、人際困境的你，「你要曉得，沒人能比你更懂得如何照顧你自己。你長大了，唯一能對你不離不棄的，是你自己。」