疫苗受試登記破1.8萬人！陳時中很意外：不需延宕的時間一定要省

▲針對國產疫苗研發，陳時中認為不需要延宕的時間一定要省」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

台灣東洋代理新冠肺炎疫苗破局，國產疫苗將來公費、自費標準也受到外界關心，而目前自願受試者意向登記已突破1.8萬人，陳時中今（14）日表示，自己也沒料想到速度這麼快，但在國產疫苗的研發上，他認為「不需要延宕的時間一定要省」，政府現在先調查意向，範圍就縮小了，未來醫院在臨床招募上也會相對快速。

陳時中今（14）日出席2020國際生醫智能加速器計畫，致詞時提到在發展各種藥物過程中發現，「時間就是生命」，因此衛福部也滾動性的調整和與業界溝通，讓速度變快。

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而外界關心的疫苗，在未來到底是公費或是自費，他表示若是防疫需求一定是公費，而個別需求就是自費，未來政府也會訂出優先順序，若不在順序內但急著要出國、提出施打疫苗證明者，就是自費的範圍。

面對近來新冠疫苗各種雜聲，陳時中也表示，一定會有不良事件通報，「任何成熟的疫苗都會有」，無論是生理或心理上，只是副作用到底到什麼程度，健康方面一定被關心，畢竟是施打在健康的人身上，不過「對於雜音不需要太過關注」。

他表示，國產疫苗研發一定要快，「不需要延宕的時間一定要省」，政府現在是先調查意向，範圍就變小了，未來醫院在臨床招募上就會相對快速。

此外他也說，台灣對於疫情還是要審慎以對，雖然目前社區是安全的，但國外形勢非常嚴峻，現在美國每30個人就有1人確診，「想起來就很可怕」。他認為在疫情下，沒有人可以置外於國際，因此也呼籲WHA，「世界衛生組織不應該遺漏任何一個地方，健康無國界，病毒也是無國界的。」