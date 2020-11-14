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中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

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▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

被點名可能出任拜登「內閣」防長的佛洛諾伊（Michele Flournoy）日前稱「美軍若能在72小時內擊沈南海所有中國大陸艦艇和商船，則有效遏阻解放軍進攻台灣。」對此，台灣前「國防大學」戰爭學院教官柯畊宇接受中評社訪問直言，「美軍不敢在南海開戰，萬一開戰勢必死傷慘重且退出亞洲勢力，美國會賭這麼大嗎？」

國軍退役上校柯畊宇，畢業陸軍官校(黃埔軍校)1983年班，曾任「國防大學戰爭學院」戰略教官。談到美軍如果和解放軍在南海開戰？柯畊宇說，這些發言都是「興之所至」，表面感覺好像可以，但實際上並不行。

該報導指出，柯畊宇表示，「美國此刻若真想對大陸進行武力震攝，必須要有方法及手段，為何佛洛諾伊說是72小時、而非48小時？這些數字應該有所本。」美國蘭德公司、澳洲雪梨大學美國研究中心等多份報告都指出美國已不能應付亞太地區的大國競爭，兵推更是屢戰屢敗。

▲▼加賀號護衛艦與隆納·雷根號航空母艦在南海演習。（圖／路透社）

▲加賀號護衛艦與隆納·雷根號航空母艦在南海演習。（圖／路透社）

對於美國最強大的海權象徵「航母戰鬥群」，柯畊宇說，確實這是美國最引以為傲的投射工具，其中，包括美軍戰略前沿軍事基地。像是，在沖繩的嘉手納空軍基地、橫濱佐世保、菲律賓蘇比克灣、越南峴港、以及位於印度洋上的迪戈加西亞（Diego Garcia）轟炸機基地等，這些都是美國海權霸權與在全球戰略佈局的符號。

柯畊宇表示，「如果美中開戰，這些地方一定會被解放軍席捲，況且大陸只需重創美軍航母戰鬥群，美國在亞洲就沒戲唱了。」首先，美軍各艘航母因造價高昂，交戰守則中有一條鐵律，當水下出現不明威脅物時，航母必須先退200海哩。目前大陸海南島潛艦基地有094、096潛艦等戰略核子潛艦，上頭可裝載12發巨浪二三型導彈，每顆導彈還能裝載4枚核彈頭。

▲▼今年4月中國參加南海軍事演習。（圖／路透）

▲中國參加南海軍事演習。（圖／路透）

柯畊宇進一步指出，大陸的戰略核潛艇採取的是「狼群式戰術」，前方還有絕氣式潛艦護衛，此外大陸還有火箭上升式水雷等，縱使美軍採取「飽和攻擊」，也不一定能命中主艦，美國航母不會輕易靠近。

此外，對於川普開除國防部長艾斯培（Mark Esper），改由國家反恐中心主任米勒（Christopher C. Miller）代理？柯畊宇認為，並非川普刻意找個反恐的來當國防部長，而是他身邊沒人了。

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