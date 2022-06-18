陸第三艘「福建號」來了　遼寧號、山東號「改裝升級」下一步？

記者任以芳／綜合報導

解放軍第三艘航母「福建號」下水了，舷號「18」，但舾裝和海試還需要一段時間，艦載機彈射起飛需要磨合，才能形成戰鬥力。外界也會關注，「遼寧號」和「山東號」何時再次改裝升級，大陸軍事專家分析，如果可以改裝前甲板和電彈後，「遼寧號」和「山東號」的循環出動率甚至連續出動率將是躍進。

▲大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

當「福建號」是大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬余噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。

當「福建號下水後，「遼寧號」和「山東號」功能又是什麼？大陸軍事撰稿人晨楓指出於《觀察者》指出，「遼寧號」已經從早期的科研和訓練為主，轉入現在的戰術研究為主，在台灣以東海面上的演練，「山東號」會很快加入，並演練雙航母作戰。

▲殲-15艦載機在航母山東艦上進行滑躍起飛訓練。（圖／大陸國防部）

文章稱，稍有遺憾的是，「遼寧號」和「山東號」都是滑躍起飛，舉例，殲-15需要用長起飛點才能滿載起飛。「福建號」的電彈還需要磨合。電彈加滑躍的話，正常起飛點就能滿載起飛，還能起飛推重比不及戰鬥機的固定翼預警機，這對航母戰鬥群的戰鬥力是很大的提升。

但「遼寧號」弧形前甲板也不宜停放飛機，傾斜的表面使得起落架側向受力，這不是設計時考慮的受力情況，容易引起結構的應力損壞高強度作戰時，需要脈動出動，在最短時間出動最多的飛機、回收最多飛機，準備下次再集中出動。

滑躍甲板不宜停機，著艦的飛機撤離斜甲板後，只有右舷有限的停機位可以迅速停放，回收數量一多，就容易影響後續飛機著艦，只有用升降機運到甲板下機庫，才能騰出足夠的右舷停機位，但花時間長，運作復雜。相比之下，彈射起飛的航母前甲板是平的，可以用於大量停放回收的飛機，然後在一次性轉移到後甲板，用於下次密集出動。

▲遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

文章分析，滑躍甲板是可以改裝平甲板，但「遼寧號」和「山東號」長度不足，加長飛行甲板的工作量太大，需要既保留滑躍甲板，又具有平甲板，還好有英國「伊麗莎白女王」級的改裝先例，前甲板是怪異的分裂式左半是滑躍甲板，右半是平甲板。

另外，「福建號」有3座電彈，由於分裂式前甲板，「遼寧號」和「山東號」只能裝2座電彈，一座在前甲板，一座在斜甲板。數量少了些，但比照法國「戴高樂」號，還是可以使用。

文章也預測，如果改裝前甲板和電彈後，「遼寧號」和「山東號」的循環出動率甚至連續出動率將是躍進，作戰飛機更是可以常態滿載起飛，戰鬥力大大提高。

但改裝不急，首先等003的電彈完善後，形成戰鬥力，不僅需要考慮電彈的產能，還要考慮艦隊不宜有空檔期。未來，具有滿載出動能力和起飛預警機能力後，「遼寧號」和「山東號」還是能幹大事的。