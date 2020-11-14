國片《卡卡囌卡卡衝》11/27上映　青年高中學生排舞宣傳

▲國片《卡卡囌卡卡衝》11/27上映，在當中客串演出的青年高中學生，也跳舞宣傳。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

近來國片《無聲》、《刻在我心底的名字》上映都創下佳績，另一部國片《卡卡囌卡卡衝》也將在11月27日上映，該片找來翁家明、宋少卿、黃國宣以及張耘芝等人主演，在電影上映前，邀請參與演出的台中青年高中學生編排可愛舞蹈為電影宣傳，希望大家能進戲院支持國片！

啟宏多媒體事業監製謝明宏表示，因疫情關係，大環境處於低迷，電影公司也不敢投資，但他與導演戴九功，一心想為國人共獻一部好的國片電影，另外，這次電影也邀請青年中學與世新大學學生參與演出，孩子們在演出過程盡心盡力，期待國人能在11月27日，前來戲院支持國片，也為這群孩子加油、打氣。

青年高中則說，這次出動舞蹈班跟影視班二個班級共100人參與演出與排舞，對學生們而言是難得的經驗，孩子們也透露覺得榮幸，也很好玩。

《卡卡囌卡卡衝》描述一群大學生，趁著暑假上山到落後的部落當志工，企圖將代表文明的知識傳授給當地的原民「卡卡族」。經過各種在山林間生活的獨立與辛苦，女大生韓樺儒愛上了卡卡族的嚮導多魯。沒想到一段剛萌芽的戀情，卻在雙方父母的激烈反對下，展開了族群通婚、地位懸殊的爭吵。

《卡卡囌卡卡衝》是曾擔任過《笑傲江湖》《搭錯車》等知名作品的資深製片朱鳳崗，聯手新銳導演戴九功最新的執導作品。男女主角由擁有亮眼外型的新銳演員《終極舞班》邦邦、《人生按個讚》齊婕挑大樑外，還有資深演員翁家明、楊凱琪、今子嫣、蔣銀光、宋少卿等人助陣，並找來青年高中、世新大學等學生共同參與演出。