　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

光輝十月！新北市圖推「閱讀金馬」暖身　預測金馬抽萬元超商禮券

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲光輝十月！新北市圖推「閱讀金馬」 預測金馬抽萬元超商禮券。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「金馬」年度盛事即將登場，新北市立圖書館特別推出「閱讀金馬」暖身活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2020第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日登場，為響應這場華人電影圈最大的盛事，新北市立圖書館特別在10月份推出「閱讀金馬」暖身活動，除了有「金馬回顧」全民大影展，讓大家回味歷屆金馬影展入圍及得獎作品，還有可以抽萬元超商禮券的「預測金馬」活動，邀大家在光輝燦爛的10月來一場金馬電影馬拉松，為國片加油！

新北市立圖書館表示，每年11月，是華語影壇的「金馬」年度盛事，為迎接即將到來的11月21日金馬盛典，新北市立圖書館特別推出一系列「閱讀金馬」系列活動，包括「金馬回顧」全民大影展、「金馬神預測」、「我和電影有個約會」金馬電影書展等，讓影迷可以更貼近金馬電影世界。

新北市立圖書館指出，從10月8日起至11月19日止，圖書館特別精選32部歷年金馬入圍、得獎電影，於全市21個分館輪番上演，包括第35屆（1998年）評審團特別獎《徵婚啟事》、第42屆（2005年）最佳紀錄片《翻滾吧！男孩》、第45屆（2008年）年度臺灣傑出電影《海角七號》、第46屆（2009年）年度觀眾票選最佳影片《不能沒有你》、第47屆（2010年）年度最佳改編劇本《父後七日》、第48屆（2011年）最佳劇情片《賽德克巴萊》、第50屆（2013年）最佳紀錄片《看見台灣》、第55屆（2018年）最佳動畫長片《幸福路上》等經典金馬得獎作品，讓大家重溫歷屆精采的優質電影。

迎接金馬盛會，到底誰是今年金馬獎的大贏家？新北市立圖書館也特別推出有趣的「預測金馬」活動，讓喜愛電影的影迷們一起猜猜看今年的金馬得主會是誰？即日起至11月20日止，只要參加任一場「金馬回顧」全民大影展活動，即可獲得「金馬得主」預測單，共有50個幸運讀者可以獲得200元超商禮券，總獎金超過1萬元喔！

另外，總館及樹林分館還有「我和電影有個約會」金馬電影書展，讓民眾欣賞完電影之後，可以再閱讀電影原著小說，透過影像與文字的互相輝映，享受不同的樂趣與收穫。新北市立圖書館「閱讀金馬」系列活動即日起11月20日止，相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8003。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
女爬嘉明湖「300公尺突倒地」...搶救30分鐘身亡
捲17億逃亡10年！騙徒最後栽在「館長槍擊案」...落網身上
快訊／淡水違規亂飛直升機主人抓到了！民航局鎖定對象回應
獨／起底淡水直升機駕駛！驚見金髮老外　豪宅董娘說話了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

光輝十月！新北市圖推「閱讀金馬」暖身　預測金馬抽萬元超商禮券

太魯閣峽谷音樂節10月24日登場　提供免費接駁

桃園消防局幼獅分隊啟用　鄭文燦：守護社區安全能量大幅提升

社工高考錄取率最高又出榜首！慈濟大學社工系一代傳一代

嘉義縣長翁章梁訪竹市關新公園　讚：還會再來新竹！

2020台灣設計展倒數三天 親子好玩攻略五大景點連假必訪

購物中心推手機點餐　親子區還有爸媽超愛「專屬送餐到位」

嘉義縣在地農特產入菜　飯店推出專屬辦桌菜

國慶煙火在台南　環保局減廢宣導快閃大行動

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

光輝十月！新北市圖推「閱讀金馬」暖身　預測金馬抽萬元超商禮券

太魯閣峽谷音樂節10月24日登場　提供免費接駁

桃園消防局幼獅分隊啟用　鄭文燦：守護社區安全能量大幅提升

社工高考錄取率最高又出榜首！慈濟大學社工系一代傳一代

嘉義縣長翁章梁訪竹市關新公園　讚：還會再來新竹！

2020台灣設計展倒數三天 親子好玩攻略五大景點連假必訪

購物中心推手機點餐　親子區還有爸媽超愛「專屬送餐到位」

嘉義縣在地農特產入菜　飯店推出專屬辦桌菜

國慶煙火在台南　環保局減廢宣導快閃大行動

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

袁艾菲擔心尪太帥「比我紅」！羞曝「夫妻每周開檢討會」增感情

中職／林承飛三壘打追平、陳晨威犧牲打超前　5局樂天5比4中信　

精神病強制就醫侵害人權　醫界、民團齊籲落實「社區同儕支持」

「拖鞋屍體海」旁罰站　調皮阿金翹臀頂證物萌翻網：真的欠打

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

《艾蜜莉在巴黎》法國人看了不開心　狠批：只剩可頌、貝蕾帽

國人投資高收債「違約」450.6億　金管會：尚無異常

中職／兄弟國慶日　人氣女星簡廷芮高端開球

台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

洋基瀕臨淘汰邊緣　推蒙哥馬利對決光芒假先發

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

8歲兒擺攤累倒爸懷中　金山人傻眼爆料

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

彰化消防局長蕭嘉政　無預警閃辭

「車床天地」旅行正夯　粉絲團超過14萬人

桃園市民卡　開通讓座服務

檢舉達人出沒！黑衣男衝去踹車...他嚇壞逃走

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

大江週年慶卯足全力　回饋「鈔」有感

小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

桃園科技藝術節-當然耳　盛大展出

台南市環保局：回收手機趁現在！

買機車發票中千萬！店員：羨慕忌妒恨

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

更多熱門

相關新聞

金馬「影迷新世代」探索電影世界

金馬「影迷新世代」探索電影世界

台北金馬影展自2015年起開辦「青少年電影課」，今年在The LoArts Foundation的贊助下，決定擴大層面，在金馬影展為青少年規劃了全新企劃「影迷新世代」，也從本屆其他單元精選近20部作品加上印記推薦，方便同學和師長辨識。並與富邦文教基金會合作，突破傳統框架擴充影展的意義。

「國片起飛一起拚」票房上看5億

「國片起飛一起拚」票房上看5億

《消失的情人節》好國片沒有消失

《消失的情人節》好國片沒有消失

阿爆、告五人紅毯造型進度驚人

阿爆、告五人紅毯造型進度驚人

最代表2020年的日常畫面　蔡英文：李登輝肖像畫「同框」防疫人員

最代表2020年的日常畫面　蔡英文：李登輝肖像畫「同框」防疫人員

關鍵字：

金馬國片

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／國慶前金門戰車翻覆！起火燃燒官兵1死1傷

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

《玩很大》行前通知留小鬼名字

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面