光輝十月！新北市圖推「閱讀金馬」暖身　預測金馬抽萬元超商禮券

▲「金馬」年度盛事即將登場，新北市立圖書館特別推出「閱讀金馬」暖身活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2020第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日登場，為響應這場華人電影圈最大的盛事，新北市立圖書館特別在10月份推出「閱讀金馬」暖身活動，除了有「金馬回顧」全民大影展，讓大家回味歷屆金馬影展入圍及得獎作品，還有可以抽萬元超商禮券的「預測金馬」活動，邀大家在光輝燦爛的10月來一場金馬電影馬拉松，為國片加油！

新北市立圖書館表示，每年11月，是華語影壇的「金馬」年度盛事，為迎接即將到來的11月21日金馬盛典，新北市立圖書館特別推出一系列「閱讀金馬」系列活動，包括「金馬回顧」全民大影展、「金馬神預測」、「我和電影有個約會」金馬電影書展等，讓影迷可以更貼近金馬電影世界。

新北市立圖書館指出，從10月8日起至11月19日止，圖書館特別精選32部歷年金馬入圍、得獎電影，於全市21個分館輪番上演，包括第35屆（1998年）評審團特別獎《徵婚啟事》、第42屆（2005年）最佳紀錄片《翻滾吧！男孩》、第45屆（2008年）年度臺灣傑出電影《海角七號》、第46屆（2009年）年度觀眾票選最佳影片《不能沒有你》、第47屆（2010年）年度最佳改編劇本《父後七日》、第48屆（2011年）最佳劇情片《賽德克巴萊》、第50屆（2013年）最佳紀錄片《看見台灣》、第55屆（2018年）最佳動畫長片《幸福路上》等經典金馬得獎作品，讓大家重溫歷屆精采的優質電影。

迎接金馬盛會，到底誰是今年金馬獎的大贏家？新北市立圖書館也特別推出有趣的「預測金馬」活動，讓喜愛電影的影迷們一起猜猜看今年的金馬得主會是誰？即日起至11月20日止，只要參加任一場「金馬回顧」全民大影展活動，即可獲得「金馬得主」預測單，共有50個幸運讀者可以獲得200元超商禮券，總獎金超過1萬元喔！

另外，總館及樹林分館還有「我和電影有個約會」金馬電影書展，讓民眾欣賞完電影之後，可以再閱讀電影原著小說，透過影像與文字的互相輝映，享受不同的樂趣與收穫。新北市立圖書館「閱讀金馬」系列活動即日起11月20日止，相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8003。

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