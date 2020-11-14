　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬槽橋「翹孤輪」被追焦　紅牌騎士擁碩士學歷...詭辯油門異常

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼警方在網路巡邏發現2台機車騎士「翹孤輪」隨即通知2人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在網路巡邏發現2台機車騎士「翹孤輪」隨即通知2人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北投分局警方日前在網路巡邏發現2名騎士在馬槽橋上恣意競速，還「翹孤輪」耍帥，警方事後通知2名騎士到場，其中1名自稱是特技演員，另騎乘大型重機騎士還辯稱「油門異常」。

警方調查，20歲的李姓男子與39歲的鄒姓男子，1日深夜時分騎乘2台機車，在北投馬槽橋上耍帥翹孤輪，警方事後蒐證後通知2人到案說明，訊問之後將2人依照公共危險罪嫌送辦。

▲▼警方在網路巡邏發現2台機車騎士「翹孤輪」隨即通知2人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲重機騎士雖然是碩士生，但到案卻辯稱「油門異常」，讓警方當場傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李姓男子自稱是特技駕駛員，當時向朋友借車炫技把玩，事後警方通知到案，事後對行徑感到懊悔，警方也勸戒這樣會造成他人行車危險。

而另名騎乘大型重機的鄒姓男子，雖然是碩士高材生，但面對警察詢問，竟離譜回答「車輛油門異常」，所以才會導致前輪浮起，讓警方當場傻眼。

北投分局呼籲，北投地區密布超過1千3百餘支警政監錄系統，任何違法行為都逃不過監視器的法眼，駕駛人切勿心存僥倖挑戰公權力，

此外，警方表示，陽金公路沿線均有規劃防制危險駕車勤務，從2020年開始在陽明山地區業已移送危險駕駛行為涉犯公共危險罪者4件4人。

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
雙北最好吃牛肉麵？網狂推「這2家」：湯頭超有層次
800kg巨鱷現身住宅區！大馬居民持槍猛射..牠慘遭「人道毀
清潔隊「海派哥」請假隔天突輕生亡　借百萬留遺書：對不起爸媽
開房嫖正妹女屍「要24hrs新鮮直送」！男客迷信改運曝3行規
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

棋牌社暗藏賭場被抄　換地方繼續...抽頭金改「以分計費」

桃園3煞洗劫白牌車遇窮司機　一毛沒得...警追10km轟2槍壓制抓人

說好環島卻驟逝！孝子載「亡父」　2天騎890km完成最後約定

轎車直衝撞矮牆「車頭騰空」還回彈！騎士經過…驚悚與死神擦肩

84歲阿公挨告襲胸摸女看護大腿　晚2個月報案又無人證不起訴

馬槽橋「翹孤輪」被追焦　紅牌騎士擁碩士學歷...詭辯油門異常

員林清潔隊「海派哥」輕生亡　突借百萬...留遺書：對不起爸媽

13歲少女遭襲胸　外表看不出年紀！色鄰從「7年刑期降至8月」

快訊／國道1號南下湖口段「7車連環撞」！車流回堵逾10km塞到楊梅

高雄女到台東玩…轉頭「失智母不見了」急翻！警拿照片挨家挨戶找人

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

許光漢轉發吳姍儒IG..她露少女羞笑　爸爸吳宗憲像木村拓哉？「刪掉新聞吧」

吳東諺背著白家綺「狂親他25秒」！　她挺孕肚一看：實在太令人生氣

棋牌社暗藏賭場被抄　換地方繼續...抽頭金改「以分計費」

桃園3煞洗劫白牌車遇窮司機　一毛沒得...警追10km轟2槍壓制抓人

說好環島卻驟逝！孝子載「亡父」　2天騎890km完成最後約定

轎車直衝撞矮牆「車頭騰空」還回彈！騎士經過…驚悚與死神擦肩

84歲阿公挨告襲胸摸女看護大腿　晚2個月報案又無人證不起訴

馬槽橋「翹孤輪」被追焦　紅牌騎士擁碩士學歷...詭辯油門異常

員林清潔隊「海派哥」輕生亡　突借百萬...留遺書：對不起爸媽

13歲少女遭襲胸　外表看不出年紀！色鄰從「7年刑期降至8月」

快訊／國道1號南下湖口段「7車連環撞」！車流回堵逾10km塞到楊梅

高雄女到台東玩…轉頭「失智母不見了」急翻！警拿照片挨家挨戶找人

莊韻澄閃嫁破產失業男！　「開V露深溝」絕美婚紗曝光

台鐵南港站傳3聲爆炸聲！旅客驚見火光　竟是「電車線跳電」害的

棋牌社暗藏賭場被抄　換地方繼續...抽頭金改「以分計費」

林韋君關美肌「素顏真面目」現形！　42歲無濾鏡HD近照驚呆網

桃園3煞洗劫白牌車遇窮司機　一毛沒得...警追10km轟2槍壓制抓人

《鬼滅》謎之布條是從這裡來的　神人已開始用來DIY提袋、髮圈，網：+1

痛失40年愛妻「天天關廁所抽20根菸」！　黃日華坦承：就像在等死

說好環島卻驟逝！孝子載「亡父」　2天騎890km完成最後約定

讓愛傳出去　台南永康就業中心義賣分享愛

中信盃黑豹旗／穀保差1分扣倒彰藝　攻勢沒串連想打大支

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

社會熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

男女Uber後座口愛　司機崩潰求救

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

快訊／彰化清潔隊員燒炭亡！妻嚇傻

台中業務撞死焊接工「認喝茫」　家屬怒：爸爸沒了

恐怖電線勒脖子　桃園女騎士慘摔

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

簡訊藏木馬　連結一點網銀秒被盜

快訊／國道1號南下湖口段「7車連環撞」

女打疫苗命危！夫曝救濟「要等4-6月」崩潰

更多熱門

相關新聞

機車「置物箱凸出車格外」增事故率？　警：視個案開罰

機車「置物箱凸出車格外」增事故率？　警：視個案開罰

不少騎士為了方便會在機車後座加裝置物箱，不過，有民眾反映，機車停在停車格上，就會明顯凸出一塊占用到馬路，假如行人與車併行，可能會提高事故機率。根據法規，只明定機車加裝不能超出後車輪胎半公尺，停車格內規範沒有明訂。對此，台北市警察局交通大隊強調，如果車子超出停車格影響交通安全，將會視個案狀況開罰。

海巡署下士開車撞機車！騎士倒地不治

海巡署下士開車撞機車！騎士倒地不治

即／騎士闖中橫跳崖失蹤3天　溪床尋獲白色安全帽

即／騎士闖中橫跳崖失蹤3天　溪床尋獲白色安全帽

闖中橫管制區「跳百米懸崖」　騎士失蹤36hrs

闖中橫管制區「跳百米懸崖」　騎士失蹤36hrs

騎士夜闖中橫管制區　疑跳下懸崖失蹤

騎士夜闖中橫管制區　疑跳下懸崖失蹤

關鍵字：

騎士翹孤輪馬槽橋

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

黑男女友交往2年認感情出問題！

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

演桃太郎爆紅！女星遭3男綁架性侵還「逼拍不雅照」

更多

最夯影音

更多
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安
屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面