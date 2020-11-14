馬槽橋「翹孤輪」被追焦　紅牌騎士擁碩士學歷...詭辯油門異常

▲警方在網路巡邏發現2台機車騎士「翹孤輪」隨即通知2人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北投分局警方日前在網路巡邏發現2名騎士在馬槽橋上恣意競速，還「翹孤輪」耍帥，警方事後通知2名騎士到場，其中1名自稱是特技演員，另騎乘大型重機騎士還辯稱「油門異常」。

警方調查，20歲的李姓男子與39歲的鄒姓男子，1日深夜時分騎乘2台機車，在北投馬槽橋上耍帥翹孤輪，警方事後蒐證後通知2人到案說明，訊問之後將2人依照公共危險罪嫌送辦。

▲重機騎士雖然是碩士生，但到案卻辯稱「油門異常」，讓警方當場傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李姓男子自稱是特技駕駛員，當時向朋友借車炫技把玩，事後警方通知到案，事後對行徑感到懊悔，警方也勸戒這樣會造成他人行車危險。

而另名騎乘大型重機的鄒姓男子，雖然是碩士高材生，但面對警察詢問，竟離譜回答「車輛油門異常」，所以才會導致前輪浮起，讓警方當場傻眼。

北投分局呼籲，北投地區密布超過1千3百餘支警政監錄系統，任何違法行為都逃不過監視器的法眼，駕駛人切勿心存僥倖挑戰公權力，

此外，警方表示，陽金公路沿線均有規劃防制危險駕車勤務，從2020年開始在陽明山地區業已移送危險駕駛行為涉犯公共危險罪者4件4人。

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