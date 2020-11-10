快訊／騎士闖中橫「跳百米深崖」失蹤3天　溪床尋獲白色安全帽

▲疑似發現跳崖騎士的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者唐詠絮、李忠憲／台中報導

37歲的邱姓男子6日騎機車闖中橫便道，疑似在關隧道口附近墜谷，接著與外界失去聯繫。警消人員經過多日尋找，仍然一無所獲，8日（星期日）下午1時在大甲溪對岸（距離隧道正下方溪床約20公尺處）尋獲疑似騎士的安全帽，經家屬指認，廠牌、形式相同，是否為騎士所有，仍有待釐清。

邱男住在新竹，6日下午5點因為不明原因，騎車從中橫公路的德基路進入中橫便道，由於該路段還在管制當中，立刻有人員上前勸阻邱男，沒想到，邱男受到阻攔，竟然強行騎車闖入，導致管制人員受傷，接著一路往谷關的方向騎去。谷關隧道的管制人員接獲消息，準備攔下邱姓男子，沒想到邱男竟跑到隧道口下方，接著跳下100多公尺深的山谷，與外界失去聯繫。

邱男消失的第一時間，警消立刻趕到現場，以繩索垂降的方式，搜救4個小時，無奈沒有發現身影，7日也找了一整天，直到下午5點35分仍然找不到人，谷關派出所員警2人、義消3人操作空拍機1台、台中市都會救難協會4人持續搜尋，邱男的父母持續在現場守候，絕對不放棄希望，「一定要找到他」。

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