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胃長58克結石！醫指示「日喝1.5大瓶可樂」連灌1週　驚人效果曝光

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患者吃完柿子後，胃部出現大量結石。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

 ▲患者吃完柿子後，胃部出現大量結石。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

 文／CTWANT

大陸浙江義烏市一名65歲的金姓老翁喜歡吃柿子，上月底一口氣嗑了3斤後，突然出現胃痛、嘔吐、反胃等症狀，隨即被家人送醫急診；醫生檢查後發現，患者的胃部有大量結石，加上他有胃潰傷，若直接取出可能造成胃出血，決定先進行止吐、緩解潰瘍治療，並要老翁每天喝1875毫升的可樂，還得連續喝1週。

《澎湃新聞》報導，金翁上月底吃了3斤柿子，當晚就胃痛、嘔吐、反酸，被送進醫院急診。經胃鏡檢查，醫生發現他胃中有大量胃石，然而患者有胃潰瘍，若直接取出恐引發胃出血，決定先進行止吐、緩解潰瘍治療，然後讓他每天喝1.5大瓶（約1875毫升）的可樂，再用碎石器將結石分解成小塊後取出。

消化內科醫生蔡啟茂表示，柿子含有大量鞣酸，空腹食用後容易與胃酸、纖維素結合，形成胃石；而可樂中的檸檬酸、碳酸氫鈉可以將胃石逐層溶解，產生的二氧化碳也會使胃部膨脹，使胃石處在較大空間內，有利於滾動、撞擊，進而讓胃石自行碎裂。

報導指出，老翁連喝可樂1週後，於11日接受了胃鏡取石術，當時胃石已明顯溶解、變小，最後共取出58克結石，術後病情明顯改善。醫生指出，食用大量柿子、山楂後生成的植物性胃石最常見，但不是所有胃石都可以通過喝可樂治療，還有藥物治療、胃鏡下切割取石、激光碎石等，「要不是為了治療，千萬不要喝這麼大量的可樂。」

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