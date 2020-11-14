紐時：以色列特務擊斃「賓拉登親家公」　蓋達組織頓失二把手

▲蓋達組織（al-Qaeda）前首領賓拉登（Osama bin Laden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

法國國防部13日透露，蓋達組織北非分支的領導人穆薩（Bah ag Moussa）已遭法軍擊斃，而《紐約時報》也於同日刊出蓋達組織二把手早在8月就遭以色列特務槍殺的報導。據了解，被認為是首領接班人的阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）在伊朗遭到秘密殺害後，直到美國情報員匿名爆料才讓此事曝光。

路透社援引《紐約時報》報導，賓拉登1988年創立的伊斯蘭激進組織「蓋達（al-Qaeda）」現由69歲的札瓦希里（Ayman al-Zawahiri）擔任首領，而化名為穆罕默德馬士禮（Abu Muhammad al-Masri）的阿卜杜拉為組織創始人之一，被認為是可能的領袖接班人。近日卻有美國情報官員匿名爆料，阿卜杜拉已於8月7日在德黑蘭街頭遭2名騎摩托車的男子開槍打死。

報導指出，美國當局多年來持續追蹤，包含阿卜杜拉在內的身處伊朗的蓋達成員，目前尚不清楚美國在以色列特務此次槍擊案中扮演何種角色，不只蓋達組織未宣布阿卜杜拉的死訊，伊朗官員也掩蓋了此事。據《泰晤士報》報導，阿卜杜拉的女兒是前首領賓拉登之子的遺孀，與父親一同被當場擊斃。

報導稱，美國反恐官員透露，阿卜杜拉自2003年起一直被伊朗「拘留」，卻從2015年開始住進首都德黑蘭的高級社區，可能引起了美國對伊朗的不滿。目前雖無法確認阿卜杜拉之死對蓋達組織將有何影響，但911恐攻發生後的近20年來，蓋達組織已失去了多名高階領導人，但從中東、阿富汗再到西非，依然保持著數個活躍的分支組織。

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