國際法院法官換屆選舉落幕　「中國法官」薛捍勤連任成功

▲位於荷蘭海牙的國際法院(International Court of Justice)。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

國際法院法官選舉在當地時間11、12日於聯合國紐約總部舉行，共有8位候選人競爭5個空缺，其中中國籍法官現任國際法院副院長、中國法官薛捍勤連任成功，當選法官將於2021年2月上任，任期9年。

國際法院由15名不同國籍的法官組成，任期9年，可連選連任，每三年改選三分之一，候選人必須在聯合國大會和安理會同時獲得絕對多數票支持才能當選，今年的8位候選人分別來自中國、奈及利亞、斯洛伐克、日本、德國、克羅埃西亞、烏干達以及盧安達，最終由中國、日本、德國、烏干達以及斯洛伐克法官當選。

▲中國籍國際法院法官薛捍勤（Xue Hanqin）。（圖／翻攝自新華社）



根據《央視》報導，當選的中國法官薛捍勤今年65歲，是布魯塞爾國際法研究院院士、亞洲國際法學會會長，有多年外交部和國際組織工作經歷。2010年5月，她當選聯合國國際法委員會會議主席，為委員會歷史上首位亞州女性主席；同年6月，她當選國際法院首位中國籍女法官；2018年2月，當選國際法院副院長。

國際法院是聯合國主要機關之一，是唯一具有一般管轄權的普遍性國際司法機構，設於荷蘭海牙（The Hague），負責審理各國就國家間爭端向法院提交的訴訟案件，並可就聯大等機構提交的法律問題發表諮詢意見。