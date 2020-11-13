蓬佩奧挺台！朱立倫：中華民國這109年都是主權獨立的國家

▲朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者邱茀濱／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，台灣一直都不是中國的一部分。對此，前新北市長朱立倫受訪時強調，中華民國這109年來都是主權獨立的國家。不過，大陸外交部、國台辦發言人前後對此狂批，蓬佩奧此舉是顛倒黑白、編造謊言。

蓬佩奧今天上午接受電台節目修伊特秀訪問時，表示台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

朱立倫出席澳洲辦事處時對此回應稱，中華民國向來都是主權獨立國家，這109年來都是如此，這是事實，兩岸往來一定要互相尊重。而總統府發言人張惇涵也指出，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實，我們有2300萬友善、熱愛自由民主的台灣人民，並且樂意貢獻國際社會。

張惇涵並感謝蓬佩奧對台灣的支持和對台灣民主的肯定。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

不過，汪文斌先批評，蓬佩奧的險惡居心早已大白於天下，此舉是顛倒黑白、編造謊言，進一步破壞中美關係、損害台海的和平穩定，並正告蓬佩奧之流，「任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方的堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

而國台辦發言人朱鳳蓮則狂轟，蓬佩奧的言論嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，「台灣是中國一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的。民進黨當局頑固倚美抗陸、倚美謀，沒有出路，進行謀獨挑釁，只能搬起石頭砸自己的腳。」

