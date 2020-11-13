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原住民語已在加護病房！百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修

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▲▼百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修 。（圖／記者崔至雲攝）

▲百位原籍教師集結教育部，期盼族語列國高中必修。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

上百位原住民教師今（13日）集結於教育部前陳情，要求教育部將族語納入國高中必修課程，讓各族孩童能在12年國教中獲得學習母語的基本受教權。原住民教師白紫表示，「原住民語已經在加護病房了」，期盼《國家語言發展法》將族語列為國民教育階段必修，讓下一代族人能充滿自信地走下去。

《國家語言發展法》規定要將國家語言在國民基本教育階段納為部定課程，教育部日前召開課審大會調整108課綱，不過國中分組有4名委員不滿國中3年每周必修1節本土語言，無預警辭去課審委員職務，導致課審會運作大受影響。為此，眾多原住民發動連署，短短5天有將近200個團體及6000人聲援，盼教育部能順利完成法定審查程序，以利國高中本土語必修於111年上路。

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▲▼百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修 。（圖／記者崔至雲攝）

原住民教師余年華表示，自中華民國政府來台，對於台灣這塊土地原有本土語言的「政策性」壓迫和滅絕，致使當代我們許多的家庭早已失去語言傳承的功能。這樣嚴重的歷史傷害，正是現在必須同樣透過「改策性」的積極作為來回復和挽救幾十年的歷史錯誤造成的結果。而當初本土語言就是從學校教育開始被迫退出公領域的使用，現在理當從學校教育開始重新建構。

余年華提到，近來教育部課審大會雖有不同的聲音，能理解基層的不安，但身為第一線原住民籍的教師，深知族語教育向上延伸學習的急迫與重要性，在短短的5天，已有上千份聯署書，期待能透過各個不同的聲音，共同傳達族人支持國家語言發展政策，將原佳民族族語納入國高中必修課程，捍衛原住民族學生族語受教權的聲音。

▲▼百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修 。（圖／記者崔至雲攝）

白紫也說，希望政府、課審大會委員也能理解，「我們不能再等待下一個10年，族語不救，族群將會不見」。呼籲教育部及政府，應負起族語傳承及發展的責任，積極維護原住民族學生之族語受教權；應落實國家語言發展法，將原住民族語列為部定課程，國高中必修，且國中三年不間斷；教育部應盡速執行既定政策完成十二年課綱法定審查程序，讓國高中本土語言必修課程依法上路。

最後，教育部由國教署副署長接下陳情書，並表示，教育部已依規定進行課綱審議，將總綱修訂草案，提「高級中等以下學校課程審議會」審議大會交付各分組審議會進行審議；目前總綱修訂草案，已進入課審會審議大會進行審議程序中，且仍在審議討論過程中，尚未決議。後續課審會審議課綱過程中，如果尚有需要，教育部也會再召開諮詢會議。

▲▼百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修 。（圖／記者崔至雲攝）

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