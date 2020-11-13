「更生烤雞王」鑽漏洞狂刷6328萬被逮　自嘲：案底比身高還高

▲陳星文被譽為「更生烤雞王」，曾多次上節目分享人生經歷，卻利用漏洞狂刷銀行6200萬想逃遭逮。（圖／翻攝臉書）

記者羅志華／台北報導

桃園市中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文於2018年間，因之前刷爆花旗銀行兩張卡，匯款請求恢復額度時，發現只要有匯款動作，哪怕錢根本沒進去，銀行也會給他額度，便利用這項漏洞，短短2個月就刷了6328萬餘元，法院日前判他連之前欠的卡債，應賠花旗6374萬餘元。

花旗控訴，陳星文於2016、2017年間，申請了兩張信用卡額度60萬，後來他刷爆卡為恢復額度，於2018年4月轉帳13000元，卻因帳戶沒錢失敗，後改操作ATM轉帳12000元成功，隔天問客服時，得知因存入25000元，刷卡額度恢復至23000餘元，便藉此漏洞，在2個月內狂刷了6328萬餘元，法院照單全判。

陳星文高中時，因無法適應軍校管理常常鬧事，被學校退學後，又因結交黑道朋友犯下多起刑案，曾自嘲「身高180，刑案紀錄比身高還高」，38歲出獄後決心揮別過去，於2013年跟女友跟在中壢開了「大公雞餐廳」，不僅被譽為「更生烤雞王」，更常在節目上分享人生歷程，之後卻爆出展店欠下大筆債務。

後來陳星文又因狂刷6300多萬沒還款，經銀行起疑報警，警方於機場逮人時，才發現他買了一大堆精品，準備潛逃出境變賣；陳星文到案後，表示只能還600萬元，北檢依詐欺罪起訴，目前法院審理中。

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