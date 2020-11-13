屏東之光!！佳合農產黃淑女從脫穎而出　獲微型創業楷模

▲屏東縣萬丹鄉的佳合農產總經理黃淑女，獲得「2020微型創業楷模」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉佳合農產總經理、也是竹林有機農場創辦人的黃淑女，獲得「2020微型創業楷模」，她從上百位受推薦名單中脫穎而出，實至名歸屏東之光，12日由勞動部次長王安邦頒獎表揚。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運說，黃淑女辭去美容美髮教職「鐵飯碗」而投入有機農場，從香水變汗水的故事讓人動容，目前已有7公頃多的農耕面積，生產超過52種蔬果，都通過台灣寶島有機農業發展協會驗證外，其中，日產3000台斤以上的「紅骨九層塔」，更獲得王品集團、台畜與奇美等的青睞，被選為契作對象，相當不容易。

王安邦說，「2020微型創業楷模」由勞動部主辦，動員10多位評審，經9個多月，從全國初選、複選、決選與實地訪查等，過程嚴謹，獲獎者從上百多位推荐者脫穎而出，相當不容易。

得獎人之一的黃淑女來自屏東，領獎時淚灑當場，除感謝勞動部勞動力發展署署長施貞仰、高屏澎東分署分署長程泰運與屏東科技大學的鼓勵鞭策外，更強調「要感謝的不是家人，而是同仁，因為有同仁，才能朝著發展有機志業的目標前進，同仁是最好的夥伴與最大的資源」，感動在不少觀禮企業主，紛紛拭淚。

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