「割地投降」國民炸怒！亞美尼亞議長被包圍拖下車　扒衣痛毆昏迷

▲亞美尼亞議長米爾佐揚遭憤怒民眾痛毆。(圖/翻攝自推特/@JahangirYoussif)



記者張方瑀/綜合外電報導

亞美尼亞總理帕辛揚9日深夜宣布,該國和亞塞拜然、俄羅斯已達成協議,同意結束在「納哥諾卡拉巴克地區」長達6星期的戰事,不過代價是必須放棄大片土地。此協議也激怒了亞美尼亞民眾,他們衝入當地議會並砸破桌椅門窗,甚至將國會議長拖下座車痛毆,導致議長頭部重傷昏迷,目前仍在醫院觀察。

#Armenia now. The speaker of Armenian parliament Ararat Mirzoyan was lynched by the angry crowd of protestors. pic.twitter.com/Xo0EnPklqB

根據《塔斯新聞社》等外媒報導,怒不可竭的亞美尼亞民眾10日闖入首都葉里凡(Yerevan)的議會大樓內,砸毀桌椅門窗,要求簽下「辱國」協議的總理出面。最後群眾在大樓外攔截了議長米爾佐揚(Ararat Mirzoyan)的座車,並將他從車內拖出來毆打,導致米爾佐揚重傷昏迷,目前在醫院進行觀察治療。

It is reported that it is lynching video footage of Ararat Mirzoyan, the speaker of the Armenian parliament.#Azerbaijan #NagornoKarabakh #Armenia pic.twitter.com/0SAaxESB1r